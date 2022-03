Concorsi pubblici, oltre 6.000 assunzioni: i bandi

Concorsi pubblici 2022: diverse opportunità lavorative in diversi ambiti con concorsi per assumere oltre 6.000 unità. Di seguito i bandi attivi.

Per chi è alla ricerca di un impiego il mese di marzo è il periodo migliore. Infatti, sono indetti numerosi concorsi pubblici che verteranno all’assunzione di numerose figure in differenti ambiti. Tuttavia, si parla di oltre 6.000 assunzioni nella pubblica amministrazione.

Sono previste assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso enti locali, regionali e ministeriali. Le selezioni sono aperte per diplomati e laureati ma anche per chi è solamente in possesso della licenzia media, come appunto il concorso Inps.

Istat: concorso per 100 collaboratori

Tra i più interessanti concorsi pubblici del periodo c’è quello dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per collaboratori tecnici enti di ricerca (CTER) finalizzato alla copertura di 100 posti di lavoro. La selezione, rivolta a diplomati, prevede assunzioni a tempo indeterminato e pieno, in prova, VI livello professionale. Sarà possibile presentare domanda di ammissione al concorso fino al 31 Marzo 2022.

Concorso Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorsi pubblici per vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla copertura di 300 posti di lavoro. La selezione è rivolta a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 28 marzo 2022.

Concorso Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso 2022 per 1175 per Allievi Marescialli. Il bando è finalizzato all’ammissione al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. La scadenza del concorso è fissata per il 21 marzo 2022.

Concorso Banca d’Italia

Tra i migliori concorsi pubblici del periodo c’è il bando della Banca d’Italia, con sede a Roma (Lazio), per esperti laureati in materie giuridiche, finalizzato alla copertura di 25 posti di lavoro. Si prevede, infatti, l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato. La scadenza per presentare la domanda di ammissione è fissata al 21 Marzo 2022.

Concorso Carabinieri

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 671 Allievi Marescialli al prossimo corso triennale per Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso è rivolto a diplomati e diplomandi. Per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al giorno 24 marzo 2022.

Concorso Polizia di Stato

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 110 posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio sanitario della Polizia di Stato. La selezione riguarda vari profili professionali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 21 Marzo 2022.