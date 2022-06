Lavoro Costa Crociere, selezioni aperte: i profili richiesti

Lavoro Costa Crociere: al via selezioni per l'assunzione di diversi profili da inserire nelle navi da Crociera. Di seguito tutti i dettagli.

Lavoro Costa Crociere: la nota compagnia turistica organizza dei Recruiting Days finalizzati all’assunzione risorse da impiegare a bordo delle proprie navi da crociera. Costa Crociere è una compagnia di navigazione italiana dedicata all’attività crocieristica, 1º gruppo crocieristico a livello europeo e 3° a livello mondiale. La sede principale si trova a Genova.

Con 28 navi in servizio, per una capacità complessiva di circa 85 mila posti letto, il Gruppo Costa opera a livello globale, principalmente sulle rotte del Mediterraneo, Nord Europa, Mar Baltico, Caraibi, Nord e Centro America, Sud America, Emirati Arabi, Oceano Indiano, Estremo Oriente e Africa.

Lavoro Costa Crociere: i profili ricercati

La nota compagnia turistica organizza giornate di recruitment per assunzioni personale di bordo. Le opportunità di lavoro sono rivolte a cuochi (Commis de Cuisine), pasticceri (Commis Pastry, Demi Pastry, Chef de partie Pastry), pizzaioli e casari.

Il recruiting day è finalizzato alla copertura dei seguenti posti di lavoro:

Aiuto Pasticcere – Commis Pastry: Lavoro Costa Crociere 2022;

Casaro – Cheesemaker: Lavoro Costa Crociere 2022;

Chef de partie Pastry – Capo Partita Pasticcere: Lavoro Costa Crociere 2022;

Commis di cucina – Aiuto cuoco: Lavoro Costa Crociere 2022;

Demi Chef Pastry: Lavoro Costa Crociere 2022;

Pizzaiolo – Pizzamaker: Lavoro Costa Crociere 2022.

I requisiti

Per quanto riguarda i requisiti richiesti variano a seconda del profilo per il quale ci si candida. Infatti, è opportuno andare a leggere la sezione apposita sul sito ufficiale. In generale, il requisito comune a tutte le mansioni è la conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore.

Le selezioni

La selezione avverrà tramite un apposito recruiting day virtuale. L’appuntamento è fissato per il 14 luglio prossimo. Inoltre il 30 giugno si terrà un webinar alle ore 15 per scoprire come si vive all’interno delle navi da crociera e la realtà dalla quale si è circondati.

Per avere maggiori info a riguardo è necessario collegarsi sul sito ufficiale di costa crociere ed andare nella sezione dedicata “Lavora con noi”.