Concorso Polizia di Stato, bando per 1000 Allievi Vice Ispettori: i dettagli

Concorso Polizia di Stato volto alla copertura di 1000 Allievi Vice Ispettori: ecco i requisiti, la scadenza e le informazioni sulle prove previste.

Concorso Polizia di Stato: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la numero 23 del 22 marzo 2022) un nuovo bando volto alla copertura di 1000 Allievi Vice Ispettori. Di seguito tutte le principali informazioni in merito.

Concorso Polizia di Stato: i posti a bando

Si esplicita che dei totali 1000 posti messi a bando:

167 posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

167 posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio (alla data di scadenza del bando).

I requisiti

Come per altre procedure concorsuali, i candidati dovranno esser in possesso di determinati requisiti. Tra tutti, si citano:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver compiuto il 28° anno di età ;

; possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;

possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non esser stati (per motivi che non rientrano nell’inidoneità psico-fisica) espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, dalle Forze armate o nelle Forze di Polizia;

Per conoscere tutti i requisiti richiesti si consiglia di consultare il testo integrale del bando, presente in Gazzetta.

Prove d’esame

La selezione conta diverse fasi. In prima battuta si menziona un’eventuale prova preselettiva: un questionario con domande a risposta multipla su diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. Seguiranno:

l’accertamento dell’efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

l’accertamento attitudinale: si fa riferimento ad una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione;

si fa riferimento ad una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione; la prova scritta: si tratta della stesura di un elaborato che ruota su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;

si tratta della stesura di un elaborato che ruota su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale; prova orale: i candidati dovranno prepararsi sulle materie già indicate per la prova scritta, oltre che su:

diritto amministrativo, in particolare sulla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; diritto civile, con particolare attenzione su quanto riguarda persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni e tutela dei diritti; lingua inglese; informatica.

Concorso Polizia di Stato: come partecipare?

Resta da chiedersi come occorra procedere per partecipare a questo nuovo concorso Polizia di Stato. Gli interessati dovranno compilare e trasmettere la domanda di partecipazione entro e non oltre il prossimo 21 aprile 2022.

Ma come? Occorrerà utilizzare la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (sezione Concorso pubblico). L’accesso è possibile attraverso:

Sistema pubblico di identità digitale (SPID);

Sistema di identificazione digitale Entra con CIE con l’impiego della CIE, ovvero la Carta di identità elettronica.

Per ulteriori dettagli in merito a questa procedura concorsuale si rimanda alla lettura del testo integrale del bando.