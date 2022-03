Costa Crociere, 500 assunzioni per l’estate 2022: richiesto il diploma

Costa Crociere assume: l'estate 2022 è sempre più vicina e la nota compagnia di navigazione cerca nuovo personale. Si tratta di 500 posti di lavoro: di seguito i dettagli fondamentali per chi vorrebbe candidarsi.

Costa Crociere, la nota compagnia di navigazione italiana, è in cerca di personale per l’estate 2022: si tratta di oltre 500 risorse con vari profili. Le selezioni sono in corso e proseguiranno per tutta la primavera: perché non darsi questa possibilità?

La notizia della nuova selezione è stata data dall’azienda stessa, mediante un recente comunicato. In vista della stagione estiva e del ritorno in servizio dell’intera flotta navale, la compagnia lancia una maxi-campagna di recruiting per assumere personale di bordo.

Con il ritorno alla normalità post-pandemia, la famosa azienda avvia dunque il piano per la ripartenza e inoltre, nel corso del 2022, ha in programma anche l’organizzazione di corsi gratuiti finalizzati a ulteriori assunzioni e rivolti a giovani, disoccupati e inoccupati.

Costa Crociere assume: i profili cercati

Per la prossima stagione estiva, Costa Crociere offre impiego in 30 posizioni lavorative diverse. Nel dettaglio, si cercano le seguenti figure professionali:

Animazione e Intrattenimento

Addetto alle escursioni (55 posti);

Tecnico del suono (10 posti);

Programmatore tv (14 posti);

Animatore (45 posti);

Assistente capo animatore (35 posti);

Animatore bambini (45 posti);

Animatore ragazzi (30 posti);

Operatrice di asilo nido per bambini sotto i 3 anni (10 posti);

Disk jockey (8 posti);

Istruttore sportivo (20 posti);

Fotografo (25 posti);

Media Manager (6 posti).

Ristorazione e Bar

Bartender (22 posti);

Sommelier (14 posti);

Casaro (15 posti).

Casinò

Cassiere di Casinò (6 posti);

Cassiere (11 posti);

Casinò Dealer (30 posti);

Casinò Host (5 posti).

Ospitalità

Manger Hospitality & Operation (2 posti);

Addetto all’ospitalità / Receptionst (50 posti);

Digital Assistant (10 posti);

Hostess Internazionale (26 posti);

Personal Cruise Consultant (10 posti).

Risorse Umane e Amministrazione

Direttore Risorse umane (4 posti);

Learning Officer / Addetto alla formazione del personale (6 posti);

Addetto dogana e immigrazione – Custom & Immigration Purser (5 posti);

Commissario dell’equipaggio – Crew Purser (5 posti).

Hotel Management e Stores

Hotel Controller (5 posti);

Specialty Restaurant Manager (10 posti);

Assistente del Direttore Food & Beverage (10 posti);

Assistente del Restaurant Manager (5 posti);

Sales & Marketing Manager (4 posti);

Assistente dell’Inventory Officer (10 posti).

I requisiti e la selezione

Per lavorare sulle navi Costa Crociere sono richiesti requisiti diversi a seconda della posizione che si deve ricoprire. Per tutte le posizioni, però, si richiedono il possesso di diploma di scuola superiore e la conoscenza delle lingue, in particolare l’italiano e l’inglese. Altri requisiti fondamentali sono la disponibilità a lavorare in team e l’esperienza di 6 o 12 mesi, maturata in ruoli analoghi o su altre navi da crociera.

Le selezioni saranno condotte direttamente dall’azienda, a partire dalla valutazione delle candidature. Successivamente, i profili ritenuti idonei per le posizioni offerte potranno sostenere dei colloqui individuali, a cui prenderanno parte anche i responsabili dei vari dipartimenti coinvolti.

Come candidarsi?

Coloro che sono interessati ai posti di lavoro offerti da Costa Crociere possono inviare la propria candidature sul sito web della compagnia.

Una volta nel sito, bisogna andare alla pagina dedicata alle carriere, denominata “Lavora con noi”: da qui è possibile prendere visione delle attuali posizioni aperte e candidarsi online a quelle di interesse, compilando l’apposito form per l’invio del proprio curriculum vitae.