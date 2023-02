Costa Crociere, recruiting day 2023: aperte diverse posizioni

Costa Crociere, recruiting day: assunzioni in vista per entrare a far parte dello staff della compagnia di navigazione.

Costa Crociere, recruiting day 2023: la compagnia di navigazione turistica ha lanciato una nuova campagna di assunzioni per l’anno appena cominciato. Infatti, molto presto si svolgerà un recruiting day per il personale di bordo, per assumere personale che ricoprirà diverse posizioni sulle navi Costa. Di seguito, tutti i dettagli riguardo le modalità di presentazione delle candidature e le scadenze da tenere a mente.

Costa Crociere: recruiting day 2023

Come annunciato in apertura, la campagna di assunzioni di Costa Crociere prenderà il via molto presto attraverso l’attivazione di un recruiting day. Nello specifico, la giornata di selezione, denominata “di incontro con l’azienda”, si svolgerà online nel mese di marzo. La data selezionata da Costa Crociere per il recruiting day è quella del 1° marzo 2023.

Nello specifico, come riportato sul sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Careers”, Costa “è alla ricerca di profili legali ai settori di accoglienza e vendita a bordo nave”. In occasione del recruiting day, i candidati potranno avere un contatto diretto con l’azienda, che lascerà la prima visione del Curriculum Vitae a un’agenzia che si occupa di queste pratiche per conto di Costa.

Costa Crociere: come candidarsi

Per candidarsi, sarà necessario registrarsi all’annuncio al quale si è interessati, avendo cura di allegare un CV completo e dettagliato, sulla cui base sarà effettuata la valutazion del candidato. Successivamente, l’agenzia LavoroTurismo.it si occuperà di esaminare il profilo del candidato e, in caso l’esito fosse positivo, il candidato selezionato riceverà un invito per prenotare un appuntamento online con Costa Crociere il 1° marzo 2023, durante il quale i responsabili delle Risorse Umane di Costa si occuperanno di svolgere il colloquio al candidato.

Lavoro, Costa Crociere: requisiti

Per poter entrare a far parte dello staff di Costa Crociere sarà necessario rispettare alcuni requisiti specifici, che varieranno a seconda del profilo scelto. Tuttavia, è anche richiesto il possesso di alcuni requisiti generali, elencati di seguito:

diploma di scuola secondaria superiore;

buona conoscenza della lingua italiana e inglese;

disponibilità al lavoro di squadra;

pregresse esperienze in ruoli analoghi, preferibilmente a bordo delle navi da crociera.