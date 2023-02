Concorso Polizia di Stato 2023 per Commissari: posti e requisiti

Concorso Polizia di Stato 2023 per commissari. C'è ora il nuovo bando: di seguito i principali dettagli utili sui requisiti, le prove e le candidature.

Concorso Polizia di Stato: indetta una nuova selezione pubblica, aperta ai civili, volta alla copertura di Commissari. I posti messi a bando sono ben 140 ma sono riservati a quanti sono in possesso di una laurea. Di seguito tutti i dettagli in merito.

Concorso Commissari Polizia di Stato: i requisiti

Il relativo bando esplicita, tra il resto, i requisiti richiesti ai candidati. Fondamentali, tra il resto:

il possesso della cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

il possesso della qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53;

laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico , conseguita presso un’Università italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato;

, conseguita presso un’Università italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato; efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Occorrerà, inoltre, non aver compiuto il 30° anno di età. Si esplicita, ad ogni modo, che il limite indicato viene elevato a un massimo di 3 anni in base all’effettivo servizio militare prestato dai candidati.

Si esplicita, inoltre, che per i candidati già appartenenti alla Polizia di Stato si prescinde dal limite d’età. Ai candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, infine, servirà non aver compiuto il 35° anno di età.

Per conoscere gli ulteriori requisiti necessari e i dettagli sulle riserve di posti, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorso Polizia di Stato: le prove

Nel caso in cui si registrasse un numero di candidature superiore a 50 volte il numero dei posti disponibili (e, comunque, non inferiore a 3000 candidature), si procederebbe con una prova preselettiva. In seguito i candidati dovranno sostenere ulteriori prove. La procedura selettiva prevede, di fatto:

accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; due prove scritte: dalla durata massima di 8 ore ciascuna; una prova orale, che si affronterà soltanto nel caso in cui si ottenesse una votazione media tra le due prove scritte non inferiore a 21 su 30 (con un voto non inferiore a 18 su 30 in ciascuno degli scritti). L’orale verrà superato con una votazione minima di 18 su 30; infine la valutazione dei titoli per chiunque abbia superato le altre prove.

Per conoscere le materie su cui verteranno le prove citate, si rimanda ancora una volta alla lettura del bando in formato integrale.

Concorso Polizia di Stato: come candidarsi?

Gli interessati sono tenuti a compilare ed inviare la domanda di partecipazione telematicamente, seguendo la proceduta informatica che risulta accessibile soltanto a chi è in possesso di Cie o Spid. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 20 marzo 2023.