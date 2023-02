Emirates assume in Sicilia: selezioni anche a Catania

In programma per due giorni di Marzo giorni di selezione per nuovo personale di bordo per la compagnia Emirates Airlines. Ecco come partecipare.

In programma a marzo giorni di selezione per nuovo personale di bordo per la compagnia Emirates Airlines. Nello specifico le selezioni si svolgeranno a Catania e Palermo.

Il 21 marzo, saranno svolte a Catania, presso l’ Hotel NH (Piazza Trento, 13) a partire dalle ore 9:00. Invece giorno 8 marzo 2023, a Palermo all’Hotel NH (Foro Italico Umberto I, 22/B) sempre a partire dalle ore 9:00.

Selezioni Emirates: come partecipare

Per poter partecipare alla selezione nei giorni stabiliti sarà necessario indossare un vestiario specifico sia per donna che per uomo, quale:

Per la donna, capelli raccolti, un make up viso completo, abbigliamento di tipo business e tacchi alti.

Per l’uomo, invece, si richiedono i capelli in ordine, viso rasato, abbigliamento di tipo business e calzature formali.

Selezioni Emirates: requisiti richiesti per poter fare domanda

I soggetti che intendono partecipare alle selezioni, per ambo i sessi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

un inglese fluente scritto e parlato;

e avere una personalità brillante;

propensione al lavoro di squadra ;

; altezza richiesta, minimo 160 cm ;

; 1 anno di esperienza nell’ospitalità o nel servizio clienti;

di esperienza nell’ospitalità o nel servizio clienti; istruzione minima del settore a scuola superiore;

nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l’uniforme dell’equipaggio di cabina Emirates.

Selezioni Emirates: i benefit offerti

Tutti i membri dell’equipaggio avranno residenza a Dubai e godranno di alcuni benefit, quali: