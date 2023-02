Servizio Civile Universale, Catania: prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'iniziativa.

Servizio Civile Universale: Catania ha prorogato il termine per la presentazione delle domande. Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per presentare la propria candidatura e prendere parte alle attività del servizio civile. Di seguito tutte le informazioni più importanti per poter presentare la propria domanda di partecipazione.

Servizio Civile Universale Catania: i progetti

Nell’ambito del Servizio Civile, sono diversi i progetti ai quali è possibile partecipare. Per quanto riguarda Catania, più da vicino, sono 14 i progetti che il Comune etneo ha proposto per gli aspiranti partecipanti. Le attività saranno rivolti a 68 giovani, selezionati tra coloro i quali avranno presentato la domanda di partecipazione entro la scadenza indicata, tenendo conto della proroga.

Per tutte le informazioni più dettagliate, si consiglia di scaricare la Guida DOL, dove si potranno trovare le risposte ai dubbi principali.

Lavoro Catania, servizio civile: la nuova scadenza

Come scritto in apertura, la scadenza per la presentazione delle domande ha subito una proroga. Infatti, per coloro i quali vorranno prendere parte al Servizio Civile Universale Catania, la nuova scadenza è prevista per il 20 febbraio 2023. La proroga, comunicata già da qualche tempo, è stata di ben 10 giorni, considerando che la data di scadenza originale era quella del 10 febbraio.

A tal proposito, si ricorda che sarà prorogato anche il termine ultmo di trasmissione e consegna delle graduatorie dei giovani selezionati da parte degli enti: infatti, questi ultimi avranno tempo fino al prossimo 25 maggio 2023.

Servizio Civile Universale: il bando

Si ricorda che il servizio civile è un’iniziativa su scala più ampia di quella etnea, dato che riguarda l’intero territorio italiano e anche l’estero. In totale, saranno coinvolti oltre 71mila giovani volontari, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti.

Nello specifico, l’impegno dei giovani volontari durerà tra 8 e 12 mesi, e prevederà un impegno di circa 25 ore settimanali o un monte ore annuo definito in partenza tra 1.145 e 765 ore: nel primo caso si tratterà di progetti da un anno mentre nel secondo caso, l’attività durerà 8 mesi. Per ulteriori informazioni sulla scadenza e sulle modalità di partecipazione, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.