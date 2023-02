Concorsi Città Metropolitana di Catania: 59 posizioni aperte

Concorsi Città Metropolitana di Catania: diverse le posizioni bandite per poter assumere 59 unità nella città etnea.

Concorsi Città Metropolitana di Catania: sono diversi i bandi che sono stati aperti per poter assumere personale di varie tipologie nella città etnea. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è presente un avviso per l’assuzione presso la Città Metropolitana di Catania per 59 posizioni. Di seguito tutte le informazioni utili riguardo i requisiti e la scadenza per i concorsi Città Metropolitana di Catania.

Concorsi Città Metropolitana di Catania: le posizioni aperte

Le posizioni aperte per l’assunzione di personale sono le seguenti:

n. 1 posto di istruttore direttivo avvocato (Funzionario Avvocato) – categoria D – posizione economica D1.

n. 1 posto di istruttore direttivo informatico (funzionario informatico) – categoria D – posizione economica D1.

n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico ambientale (funzionario tecnico ambientale) – categoria D – posizione economica D1.

n. 10 posti di istruttore direttivo tecnico (funzionario tecnico) – categoria D – posizione economica D1.

n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo (funzionario amministrativo) – categoria D – posizione economica D1.

n. 4 posti di istruttore direttivo contabile (funzionario contabile) – categoria D – posizione economica D1.

n. 13 posti di istruttore amministrativo – categoria C – posizione economica C1.

n. 2 posti di istruttore informatico – categoria C – posizione economica C1.

n. 14 posti di istruttore tecnico – categoria C – posizione economica C1.

n. 6 posti di istruttore contabile – categoria C – posizione economica C1.

n. 3 posti di operatori servizio amministrativo (operatori esperti servizio amministrativo) – categoria B3 – posizione economica B3.

Concorsi Catania: i requisiti

Gli aspiranti candidati ai concorsi Città Metropolitana di Catania dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità psico-fisica all’impiego specifico;

non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla

nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

conoscenza di una lingua straniera comunitaria;

conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche.

Inoltre, sono previsti dei requisiti specifici elencati all’interno di ogni singolo bando per le varie posizioni, ai quali si rimanda per avere maggiori informazioni.

Lavoro Catania: prove e scadenza

In merito al metodo di valutazione, per ciascun concorso sono previste una prova scritta di tipologia teorico-pratica e una prova orale. Inoltre, alle due prove si aggiungerà la valutazione dei titoli presentati da parte dei candidati e, nel caso in cui pervenga un numero di istanze di partecipazione superiore a 100, l’Amministrazione effettuerà una prova di preselezione per ogni procedura concorsuale.

Per quanto riguarda la scadenza della presentazione delle domande esse dovranno essere inviate entro il 27 febbraio 2023, in quanto il 26 febbraio cade di domenica. Per maggiori informazioni sui concorsi e sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione si rimanda ai bandi integrali.