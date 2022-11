Costa Crociere Recruiting Day: selezioni per personale di bordo

Costa crociere è alla ricerca di personale di bordo da inserire con diverse mansioni. Per tale motivo ha organizzato dei recruiting day. Di seguito tutte le info.

La nota compagnia di navigazione turistica organizza giornate di recruitment per assunzioni nel personale di bordo. Le prossime selezioni si svolgeranno online il 9 novembre 2022 per reclutare varie figure professionali. I recuiting avverranno in un primo momento esclusivamente online. Ecco come candidarsi per partecipare ai recruiting day Costa Crociere e tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Posizioni aperte

Il recruiting day è finalizzato a nuove assunzioni sulle navi Costa Crociere per la copertura dei seguenti posti di lavoro:

Accompagnatore e vendita escursioni – Tour Expert;

Aiuto Cuoco – Commis Cucina;

Aiuto Pasticcere – Commis Pastry;

Animatore – Animator;

Demi Chef di Cucina;

Demi Chef Pasticcere;

Receptionist Hotel – Hospitality Operator.

Per potersi candidare al Recruiting Day Costa Crociere è necessaria la conoscenza della lingua inglese ed è richiesta esperienza nel ruolo. Infatti, in base al profilo per cui ci si candida sono richiesti determinati requisiti specifici.

Selezioni

La selezione per lavorare sulle navi Costa Crociere è organizzata dal Gruppo in collaborazione con Lavoroturismo.it. Tuttavia, il recruiting day prevede 4 fasi, così articolate:

Registrazione – è necessario registrarsi ad una delle offerte di lavoro indicate alla pagina del recruiting day, allegando un cv completo e dettagliato; Selezione – valutazione del cv; Colloquio diretto – se il profilo è ritenuto idoneo, si svolgerà un video colloquio con un recruiter; Incontro con i recruiter di Costa Crociere– colloquio diretto con i recruiter di Costa Crociere in video collegamento, che si svolgerà il 9 novembre 2022

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Costa Crociere e alle opportunità di lavoro sulle navi da crociera possono candidarsi dalla piattaforma riservata ai recruiting day Costa. Da qui è possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte per lavorare sulle navi del Gruppo e nel personale di terra, e rispondere online a quelle di interesse. Infatti, Costa Crociere, periodicamente apre diverse posizioni lavorative per differenti mansioni su tutte le navi in loro possesso.