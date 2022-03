Università, uscite le date dei test di ingresso 2022: il calendario

Pubblicate le date dei test di ingresso per l'anno accademico 2022/2023. Si parte con medicina. Ecco il calendario.

Pubblicate le date delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023.

Si partirà con i test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e si proseguirà con gli altri. I test di Medicina, Odontoiatria, Medicina in Inglese, Scienze della Formazione Primaria, Veterinaria e Professioni Sanitarie saranno svolti in una data unica in tutta Italia mentre per gli altri corsi di laurea sarà ciascun ateneo a scegliere la data.

Successivamente il Ministero dell’Università e della ricerca pubblicherà i bandi delle singole prove, in cui verranno indicate le modalità di iscrizione ai test, le scadenze, la struttura e i dettagli sulle graduatorie.

Test di ingresso 2022: il calendario

Ecco, nel dettaglio, tutte le date dei test di ingresso per l’anno accademico 2022/2023 comunicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana: martedì 6 settembre 2022 ;

; Medicina Veterinaria: giovedì 8 settembre 2022;

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese: martedì 13 settembre 2022;

Professioni Sanitarie: giovedì 15 settembre 2022;

Scienze della Formazione Primaria: martedì 20 settembre 2022;

Architettura: entro venerdì 23 settembre 2022.

Ricordiamo che, probabilmente, la struttura del test di Medicina sarà modificato ma si aspettano ancora conferme ufficiali. Si prevede, inoltre, un aumento di circa il 10% dei posti disponibili.