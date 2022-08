Test ingresso 2022, dalle prove alle scadenze: le info

Test Ingresso 2022, ecco le date di tutte le prove per accedere ai corsi di laurea a numero programmato nazionale.

Test ingresso 2022: l’inizio delle prove di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a numero programmato nazionale per il prossimo anno accademico 2022-2023 sono state fissate per settembre tramite un calendario ideato dal Ministero dell’Università e della Ricerca lo scorso mese di marzo.

I vari test in: Medicina, Medicina in Inglese, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie e Formazione Primaria si svolgeranno in data unica su tutta la Penisola. Mentre nel caso del corso di Architettura, ogni Ateneo dovrà fornire un calendario delle prove attraverso un bando, le prove devono essere effettuate entro e non oltre il 23 settembre.

Test ingresso 2022: le date per l’accesso ai corsi a numero programmato

Ecco di seguito le date dei Test ingresso 2022, per tutti i corsi a numero programmato nazionale, per l’anno accademico 2022-2023:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua Italiana: martedì 6 settembre 2022;

Medicina Veterinaria: giovedì 8 settembre 2022;

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua Inglese: martedì 13 settembre 2022;

Professioni Sanitarie: giovedì 15 settembre 2022;

Scienze della Formazione Primaria: martedì 20 settembre 2022;

Architettura: entro il 23 settembre 2022;

Test ingresso 2022, cosa studiare per entrare a Medicina

Gli argomenti del test ingresso 2022 per la facoltà di medicina, vengono scelti e selezionati dal MIUR attraverso un bando, quest’anno la prova è composta nella seguente maniera:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

5 quesiti di ragionamento logico e problemi;

23 quesiti di biologia;

15 quesiti di chimica;

13 quesiti di fisica e matematica.

Ogni candidato avrà 100 minuti di tempo per rispondere a 60 quesiti che verranno valutati nella seguente maniera:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

Passata la metà di settembre i candidati potranno vedere il punteggio, che sarà pubblicato dal CINECA con un codice etichetta sul sito di Universitaly. Entro la fine del mese i candidati potranno vedere il loro elaborato con il loro punteggio ottenuto, infine entro la fine di ottobre verrà stilata la graduatoria di merito.