UNICT – Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese: come iscriversi

Dopo il via libera del Governo Schifani e dopo l'approvazione della giunta regionale è tutto pronto per le ammissioni al nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese. Ecco i dettagli per partecipare.

Sono state pubblicate le modalità di iscrizione alla prova di ammissione del 1° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in “Medicine and Surgery” per l’anno accademico 2023/24. Da diversi mesi si aspettavano indicazioni sul nuovo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia totalmente in lingua inglese. Una proposta innovativa per l’istruzione siciliana che prevede, dall’inizio alla fine, un corso erogato interamente in lingua inglese.

60 i posti disponibili per il corso a numero programmato nazionale.

Come fare per partecipare alla prova di ammissione

Per partecipare alla prova di ammissione occorre procedere con l’iscrizione attraverso il portale Universitaly dal 18 settembre al 29 settembre 2023 (entro le ore 15:00); in contemporanea (rispettando gli stessi termini) occorre presentare domanda di ammissione al corso attraverso il Portale Studenti – Smart Edu.

E’ previsto il pagamento di una tassa di partecipazione alla prova di 100 euro che potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 del 30 Settembre, attraverso il Portale Studenti- Smart Edu.

I candidati con disabilità e/o diagnosi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) possono beneficiare di apposite misure compensative,ausili e tempi aggiuntivi, specificando sul portale le proprie necessità, entro il 29 settembre 2023.

Data e sede della prova

La convocazione è prevista alle ore 08:30 di Martedì 17 ottobre 2023. Il test inizierà alle ore 12:00, con una durata di 100 minuti.

Le sedi verranno comunicate in un secondo momento.

Di seguito, il riepilogo di tutte le date.