UNICT – CLA offre corso gratuito di francese per principianti: come iscriversi

Il Centro Linguistico d'Ateneo offre un corso gratuito di lingua francese per principianti: ecco le informazioni per potersi iscrivere.

Il Centro Linguistico d’Ateneo offre agli studenti iscritti all’Università di Catania l’opportunità di iscriversi e partecipare ad un corso gratuito di francese per principanti, di livello A1.

Il corso consiste in 60 ore di lezioni online e si terrà su piattaforma Teams, orientativamente a partire dall’11 settembre 2023, fino al 6 ottobre. La frequenza seguirà il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00. Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Nadine Bombillon e dalla dott.ssa Muriel Travaillard.

Come iscriversi?

Gli studenti interessati sono invitati a mandare entro giorno 4 settembre 2023 un’email di iscrizione al Centro Linguistico all’indirizzo infoclma@unict.it, indicando come oggetto dell’email “CORSO INTENSIVO DI FRANCESE (LIVELLO A1 – PRINCIPIANTI)”. Nella posta elettronica è bene specificare i seguenti dati personali:

nome e cognome;

numero di matricola;

corso di studio, anche per esteso, specificando se triennale, magistrale o a ciclo unico;

numero crediti conseguiti ad oggi.

Il CLA si riserva di decidere come procedere per l’avvio della classe Teams, in base al numero di iscritti: se necessario, potrebbe infatti anche essere effettuata una selezione.