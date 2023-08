Torna “Borghi dei Tesori”, il festival per scoprire la Sicilia: ecco quando

La terza edizione del festival "Borghi dei Tesori" sta per partire, per una scoperta a 360° di una Sicilia sconosciuta ai più.

Torna la terza edizione di “Borghi dei Tesori“, festival che promette di ospitare fiumi di visitatori: nel 2022 sono stati infatti più di 12.000.

Per tre weekend, dal 26 agosto al 10 settembre, i veri protagonisti saranno 37 borghi sparsi da una punta all’altra della Sicilia, dalle Madonie ai Nebrodi, per mostrare e raccontare luoghi siculi purtroppo sconosciuti ai più.

Il “Borghi dei Tesori” di questo 2023, dedicato a Fabio Cairoli – grande sostenitore e promotore del festival che è improvvisamente scomparso poche settimane fa – vedrà sbocciare la bellezza di borghi che attraversano ben otto province, tra i quali Alcara Li Fusi, Calascibetta, Camporeale, Centuripe, Licodia Eubea, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Portopalo di Capo Passero, Vicari e tanti altri.

Ma il festival non si concentrerà soltanto sull’estetica: grazie alla collaborazione con Teatro Biondo, Genìa e Teatro dei Due Mari, saranno diversi gli spettacoli teatrali in piazze, castelli e chiese abbandonate illuminati dalla luce del tramonto. Ed anche il gusto farà certamente la sua parte: ciascun comune avrà occasione di far valere e apprezzare al pubblico le proprie antiche tradizioni culinarie, con la suggestiva sezione chiamata “Borghi Food Fest“.