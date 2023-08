Sicilia, trovato corpo carbonizzato in casa: si era addormentato con la sigaretta accesa

L'uomo, il cui cadavere è stato trovato carbonizzato, si è addormentato mentre stava fumando una sigaretta.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, allertati per un incendio in un appartamento in via Mameli, ad Aragona, sono prontamente intervenuti, spegnendo il rogo.

Sul posto, però, è stato ritrovato il cadavere di Bruno Leonardo, di 54 anni: l’incendio, secondo quanto è stato accertato dai pompieri e dai militari dell’Arma, è scoppiato verosimilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa dalla vittima che si sarebbe addormentata, non accorgendosi delle fiamme divampate nel frattempo.