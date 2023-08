Fondo locazione, pubblicato il bando: come fare richiesta

Pubblicato il bando relativo al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Di seguito i dettagli.

È stato pubblicato online, dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, il bando relativo al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, con la determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2021.

Ai fini dell’erogazione del contributo, le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 9:00 del 21 agosto e fino alle ore 18:00 del 20 ottobre 2023, con l’accreditamento, tramite identità digitale Spid, e l’inserimento di dati e allegati sulla piattaforma informatica (https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione/loginspid.php).

Per informazioni, assistenza e supporto tecnico è possibile chiamare il numero 0621129731 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00, festivi esclusi), o inviare una mail all’indirizzo fondolocazionehelp@regione.sicilia.it.