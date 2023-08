Sicilia, escursionisti assediati da cinghiali: salvati dal Soccorso Alpino e Speleologico

Disavventura per degli escursionisti pugliesi in vacanza in Sicilia, che si sono trovati circondati da cinghiali.

Assediati dai cinghiali ma fortunatamente salvi grazie all’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della Stazione di Palermo. È quanto accaduto a una comitiva di escursionisti pugliesi alla Riserva naturale orientata dello Zingaro, 2 uomini di 26 e 32 anni e una donna di 27, tutti della provincia di Bari, che ieri, nel tardo pomeriggio di ieri hanno lasciato l’auto all’ingresso dal lato di San Vito Lo Capo per un’escursione.

Arrivati a Borgo Cusenza, mentre iniziavano la discesa, hanno notato gli animali che si avvicinavano minacciosi, ma sono riusciti a rifugiarsi nei bagni di un casolare e lanciato l’allarme attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 spiegando di avere perso l’orientamento. Gli uomini del Sass, dopo averli raggiunti telefonicamente, sono riusciti a localizzarli. Grazie alla collaborazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che ha garantito l’ingresso ai sentieri, la squadra ha raggiunto il rifugio mettendo in fuga i cinghiali con il rumore del mezzo ed i fari.

I 3 sono stati, poi, portati in salvo e alla loro auto.