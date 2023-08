Migranti, 675 a Porto Empedocle per il trasferimento: 80 andranno a Catania

A Porto Empedocle, sono 675 i migranti in attesa di trasferimento. A Catania ne arriveranno 80.

A Porto Empedocle, 675 migranti si trovano nell’area sbarchi e pre-identificazioni. Su disposizione della prefettura di Agrigento, in base alle quote di posti disponibili indicate dal ministero dell’Interno, entro questa sera verranno trasferite 527 persone. Tra queste, sono presenti 27 minori non accompagnati che verranno sistemati a Villa Sikania, a Siculiana, 100 a Pozzallo, 80 a Catania, 50 nelle strutture del Veneto, 80 in Liguria e 50 nelle Marche. Nella tensostruttura del porto resteranno così in 148 (difficile trovare autobus per il trasporto), che dovrebbero andare in Umbria (30), 20 in Basilicata.

Trasferimenti che originariamente dovevano comprendere anche le strutture dell’Emilia Romagna ma, dopo le proteste di ieri di Bologna, i migranti sono stati redistribuiti nel seguente modo: 5 al Cara di Crotone e 75 in Campania.

Sono stati già trovati i 5 bus per spostare 240 migranti in Liguria, Veneto, Catania, Vibo Valentia e Lazio.