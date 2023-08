Stupro di gruppo a Palermo, il minorenne confessa: scarcerato dal gip e in comunità

Ha confessato uno degli indagati, all'epoca dei fatti minorenne, protagonisti della violenza sessuale di gruppo al Foro Italico.

Stupro di gruppo a Palermo: il minorenne facente parte del gruppo degli indagati per la violenza sessuale ai danni di una 19enne al Foro Italico, ha confessato davanti al gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi.

Il ragazzo, come si può constatare da un video in uno dei cellulari degli arrestati, era presente durante la violenza, quando non aveva ancora compiuto 18 anni.

Dopo la confessione, il gip ha deciso per la scarcerazione dell’indagato, trasferito in comunità.

Non è dello stesso parere la procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, ritenendo che si tratta di fatti particolarmente gravi e dunque il giovane deve stare in carcere. Pare, inoltre, che il ragazzo sia stato tra i più violenti del “branco”.