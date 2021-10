Primo scorrimento Test Medicina 2021: nuovo punteggio minimo per ateneo

Test Medicina 2021: dopo il primo scorrimento, cambiamo i punteggi minimi per entrare in Medicina. Ecco la lista aggiornata del punteggio minimo ateneo per ateneo.

Dopo la pubblicazione del primo scorrimento Test Medicina 2021, è stata ridefinita la graduatoria con i punteggi minimi per entrare.

Secondo gli ultimi dati aggiornati, il nuovo punteggio minimo per entrare in Medicina è 36,5 ed è stato registrato presso l’Università di Messina. Ma la situazione varia da università a università, per questo riportiamo il punteggio minimo per entrare in Medicina ateneo per ateneo.

Test Medicina 2021: il punteggio minimo ateneo per ateneo

Come riportato da AlphaTest, ecco tutti i punteggi minimi divisi per ateneo.