Primo scorrimento Test Medicina 2021: le università dove ci sono più posti

Pubblicato il primo scorrimento Test medicina 2021: ecco l'analisi aggiornata sul punteggio minimo e sulle università dove ci sono più posti liberi.

Online da ieri, 6 ottobre, il primo scorrimento Test Medicina 2021: questo nuovo aggiornamento permette di fare nuovi riflessioni sull’andamento della graduatoria nazionale, con focus sul punteggio minimo per entrare e sulle università dove ci sono ancora molti posti liberi.

Le università dove ci sono più posti liberi

Tramite le anticipazioni di AlphaTest è possibile dedurre quali sono le università dopo, in seguito al primo scorrimento della graduatoria nazionale, ci sono più posti liberi:

Medicina Bologna – Sede di Ravenna: 42%;

Medicina Varese Insubria: 44%;

Medicina Ferrara – Sede di Ferrara: 50%;

Medicina Siena: 49%;

Medicina Polo Pontino “La Sapienza”: 55%;

Medicina Bari – Sede di Taranto: 58%;

Medicina “L’Aquila”: 50%;

Medicina Foggia: 47%;

Medicina Molise: 61%;

Medicina Basilicata: 57%;

Medicina Palermo – Tecnologico: 93%;

Medicina Catanzaro: 43%;

Medicina Messina: 46 %;

Le università dove ci sono meno posti disponibili

Allo stesso modo è possibile tracciare il profilo delle università dove, dopo il primo scorrimento, i posti scarseggiano:

Medicina Bologna – Sede di Bologna: 4%;

Medicina Catania: 3%;

Medicina Salento: 7%;

Medicina Trento: 7%;

Il punteggio minimo dopo il primo scorrimento



Il punteggio minimi del test ammissione Medicina, dopo il primo scorrimento, è 36.5 ed è stato registrato all’Università di Messina. In questo caso, il candidato o la candidata che lo ha raggiunto si trova in 13.619 posizione in graduatoria nazionale.

Come possiamo notare, il punteggio minimo si è abbassato rispetto alla pubblicazione della graduatoria nazionale: il primo punteggio minimo registrato è 36.9. Un punteggio minimo che si è abbassato anche rispetto al test medicina 2020.

Secondo scorrimento graduatoria Medicina: la data

Risulta già nota la data del secondo scorrimento del test ingresso Medicina: questo verrà pubblicato il 13 ottobre 2021. In occasione di questo secondo scorrimento si avrà un’idea ancora più chiara dell’andamento della graduatoria, ma allo stesso tempo si ridurranno le possibilità di ingresso. Chi desidera restare in graduatoria e attendere gli altri scorrimenti, deve fare conferma di interesse entro le 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di scorrimento. I candidati possono farlo tramite la propria area riservata su Universitaly.