Primo scorrimento Test Medicina 2021: il nuovo punteggio minimo

Pubblicato il primo scorrimento Test Medicina 2021: si abbassa ancora il punteggio minimo. Vediamo tutti gli aggiornamenti e quando sarà il secondo scorrimento.

Test Medicina 2021: è stata pubblicata la lista degli ammessi per scorrimento sul portale Universitaly. Con l’uscita del primo scorrimento, si abbassa ulteriormente il punteggio minimo per entrare.

Test Medicina 2021: il nuovo punteggio minimo

Il primo punteggio minimo è stato di 36.9. Il punteggio era stato registrato all’Università di Messina, dove il candidato o la candidata in questione si è piazzata in 13.619 posizione in graduatoria nazionale.

Con il primo scorrimento, il punteggio minimo si abbassa ancora e arriva a 36.5. Si registra sempre all’Università di Messina con la posizione 14.016 in graduatoria nazionale.

Secondo quanto riportato da AlphaTest dopo il primo scorrimento, i rinunciatari sono 457 e gli assegnati 366. I candidati che sono risultati assegnati hanno ora quattro giorni di tempo per immatricolarsi.

Posti in esaurimento e secondo scorrimento

Sebbene questo sia solo il primo scorrimento, in alcuni atenei i posti si stanno esaurendo. All’Università di Catania rimane solo il 3% di posti disponibili, il 4% all’Università di Bologna e il 7% all’Università del Salento.

Il secondo scorrimento sarà pubblicato il 13 ottobre 2021. Si ricorda che i candidati che vogliono rimanere in graduatoria e aspettare gli altri scorrimenti devono fare conferma di interesse entro le 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di scorrimento. I candidati possono farlo tramite la propria area riservata su Universitaly.