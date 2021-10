Test Medicina Catania: nuovo punteggio minimo

Test Medicina Catania: registrato il nuovo punteggio minimo dopo lo scorrimento reso noto nella giornata di ieri. Di seguito i posti ancora disponibili ad Unict.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo scorrimento riguardante i test di medicina 2021 e a tal proposito è stato evidenziato il nuovo punteggio minimo per accedere all’ambito facoltà di medicina e chirurgia

Test Medicina 2021: i posti riassegnati

Tuttavia, secondo un’analisi stilata da Alphatest, il primo scorrimento registra di norma il maggior numero di rinunce, che diventano posti riassegnati ad altri candidati in graduatoria con il secondo scorrimento. Quest’anno i rinunciatari sono 457, invece, l’anno scorso erano 518.

Gli assegnati in questa fase, invece, risultano 366. Tuttavia, se si risulta assegnati e si vuole accettare la sede c’è un massimo i 4 giorni per procedere con l’immatricolazione. Inoltre, il 2° scorrimento di graduatoria è previsto per il 13 Ottobre 2021.

Test Medicina Catania: punteggio minimo

I posti disponibili per la facoltà di medicina e chirurgia a Catania sono 400. Tuttavia, con il primo scorrimento, si è registrato il nuovo punteggio minimo per accedere all’ateneo catanese. Infatti, il nuovo punteggio minimo per test medicina catania è di 38,4,. Infatti, l’ultimo candidato ad essere stato ammesso è in posizione 11.768. Un numero sicuramente alto, se paragonato ad altri atenei nazionali in cui il punteggio minimo registrato nello scorrimento è di 36,5 registrato nell’Università di Messina e di Catanzaro.

Tuttavia, l’ateneo che registra il punteggio minimo più alto con il primo scorrimento è l’Università di Milano-Bicocca con 52,4.

Test medicina 2021: i posti ancora disponibili a Catania

L’Ateneo catanese ha messo a disposizione, quest’anno, un totale di 400 posti per l’ambita facoltà di medicina e chirurgia. Attualmente, dopo l’uscita del primo scorrimento, secondo l’analisi alphatest i posti rimasti disponibili sono pari al 3%. Infatti, con la prima graduatoria gli studenti che hanno proceduto con l’immatricolazione sono stati 388. Infatti, il 3% dei posti è ancora disponibile poiché vi sono state 7 rinunce.

Test medicina Catania: i posti a Odontoiatria

La situazione per la facoltà di odontoiatria è pressoché simile a quella di medicina e chirurgia. Infatti, i posti disponibili nell’ateneo catanese sono pari a 25. Gli studenti, che hanno proceduto con l’immatricolazione fino ad ora sono 20. La percentuale dei posti ancora disponibili invece è del 20%.

Il nuovo punteggio minimo per accedere alla facoltà di Odontoiatria a Catania, con il primo scorrimento, è pari a 36,8. L’ultimo candidato ad essere stato assegnato risulta in posizione 13.706.