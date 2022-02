Carnevale 2022, cosa fare a Catania e provincia: tutti gli eventi

Carnevale 2022: cosa fare a Catania e dintorni? Ecco quali sono i principali e più rinomati eventi della provincia, a Misterbianco e ad Acireale.

Carnevale 2022: anche quest’anno, la festa più amata da grandi e piccini è arrivata. La pandemia ha un po’ spento gli entusiasmi, ma – nonostante tutto – si tratta di una ricorrenza che piace a tutti e gli eventi in programma in tutta Italia sono molti. Proprio per questo motivo, molte scuole del Paese hanno previsto dei giorni di chiusura, da oggi e fino al 2 marzo.

Carnevale 2022: cosa fare a Catania e provincia

Secondo il rito romano, il carnevale di quest’anno comincerà ufficialmente il 24 febbraio 2022, che sarà il cosiddetto Giovedì Grasso. La domenica di carnevale sarà il 27 febbraio 2022, mentre i festeggiamenti si concluderanno con il Martedì Grasso – una settimana prima del Mercoledì delle Ceneri che segnerà l’inizio della Quaresima – il 1 marzo 2022.

Ma cosa fare a Catania e dintorni? In provincia di Catania ci sono due degli eventi di carnevale più grandi e più famosi sia a livello locale sia a livello nazionale. Stiamo parlando dello storico carnevale di Acireale e del carnevale di Misterbianco. A dispetto delle restrizioni ancora imposte dalla situazione epidemiologica, sono diversi gli eventi in programma.

Gli eventi ad Acireale

Gli eventi più importanti del carnevale di Acireale saranno divisi in tre fasi:

Dal 23 febbraio al 1 marzo 2022 ci sarà una mostra dei carri in miniatura e l’esposizione delle maschere isolate presso il Palazzo del Turismo acese, ad accesso gratuito. Il 23 febbraio alle ore 18:00 si terrà, inoltre, l’apertura della mostra fotografica e l’esposizione dei Bozzetti dei carri in miniatura e maschere isolate a cura dell’Assessorato Culturale SWITCH on ART;

ci sarà una mostra dei carri in miniatura e l’esposizione delle maschere isolate presso il Palazzo del Turismo acese, ad accesso gratuito. Il 23 febbraio alle ore 18:00 si terrà, inoltre, l’apertura della mostra fotografica e l’esposizione dei Bozzetti dei carri in miniatura e maschere isolate a cura dell’Assessorato Culturale SWITCH on ART; Nella date del 22, 23, 24, 29 e 30 aprile 2022 e del 1°, 6, 7 e 8 maggio 2022 ci sarà la vera e propria sfilata dei carri allegorici per le strade di Acireale. La decisione di posticipare la sfilata è dovuta alla situazione epidemiologica legata al Covid-19.

ci sarà la vera e propria sfilata dei carri allegorici per le strade di Acireale. La decisione di posticipare la sfilata è dovuta alla situazione epidemiologica legata al Covid-19. Dal 10 al 24 luglio 2022 si terrà, infine, il “Carnevale del mare”, un’iniziativa legata ai migranti.

Gli eventi a Misterbianco

Anche i festeggiamenti di carnevale di Misterbianco sono noti per le sfilate in costume con abiti cuciti a mano e stoffe pregiate. Quest’anno, la sfilata non avrà luogo a causa delle norme sanitarie attualmente in corso, tuttavia per domenica 27 febbraio 2022 è previsto un momento di aggregazione. Nella Villa Comunale di Poggio Croce e a piazza Berlinguer (frazione di Lineri) dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30 grandi e piccoli.