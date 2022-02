Carnevale 2022: date chiusura scuole regione per regione

Carnevale 2022: diversi istituti prevedono dei giorni di vacanza per l'occasione. Ecco tutte le date di chiusura delle scuole italiane regione per regione.

Carnevale 2022: le festività più amate dai piccini si avvicinano e, nonostante la situazione epidemiologica non permetta ancora grandi eventi e sfilate, sono diverse le scuole italiane che prevedono dei giorni di vacanza proprio per l’occasione.

Vediamo, di seguito, tutte le date del Carnevale di quest’anno, secondo il rito ambrosiano e romano, e quali sono le date di chiusura delle singole scuole su tutto il territorio nazionale.

Secondo il rito romani, valido in gran parte dell’Italia, quest’anno il Carnevale inizierà il 13 febbraio 2022. Tuttavia, la festa vera e propria inizierà il Giovedì Grasso, che cade il 24 febbraio. Le festività di carnevale si concluderanno poi l’1 marzo, quando ci sarà il cosiddetto Martedì Grasso. La domenica di Carnevale, invece, cadrà quest’anno il 27 febbraio 2022. Nel corso della settimana successiva, poi, il Mercoledì delle Ceneri segnerà l’inizio della Quaresima.

Le date del rito romano non valgono per tutto il territorio nazionale. Nella diocesi di Milano si segue, infatti, il rito ambrosiano che sposta di una settimana tutti gli eventi carnevaleschi. Secondo questo calendario, il Giovedì Grasso cadrà il 3 marzo 2022 e le più grandi celebrazioni avverranno venerdì 4 e sabato 5 marzo, chiamato Sabato Grasso. Di conseguenza anche il rito delle Ceneri si celebrerà più tardi: domenica 6 marzo 2022.

Ecco le date di chiusura delle singole scuole della Penisola, secondo il calendario scolastico stabilito dagli istituti:

Campania : 28 febbraio e 1 marzo;

Friuli-Venezia Giulia : dal 28 febbraio al 2 marzo;

: dal 28 febbraio al 2 marzo; Lombardia : 28 febbraio e 1 marzo (rito romano) 4 e 5 marzo (rito ambrosiano);

: 28 febbraio e 1 marzo (rito romano) 4 e 5 marzo (rito ambrosiano); Molise : 1 marzo;

: 1 marzo; Bolzano : dal 26 febbraio al 6 marzo;

: dal 26 febbraio al 6 marzo; Trento : 28 febbraio e 1 marzo;

: 28 febbraio e 1 marzo; Piemonte : dal 26 febbraio all’1 marzo;

: dal 26 febbraio all’1 marzo; Sardegna : 1 marzo;

: 1 marzo; Valle d’Aosta : 28 febbraio e 1 marzo;

: 28 febbraio e 1 marzo; Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo.

In alcune regioni, invece, non sono previsti giorni di vacanza per le festività di carnevale.