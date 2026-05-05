Un caso accertato di scabbia nel territorio del Catanese riaccende l’attenzione sulle misure di prevenzione nelle scuole. A Motta Sant’Anastasia, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea di tutti i plessi scolastici dopo la segnalazione di un contagio in una scuola primaria. La decisione, firmata dal sindaco Antonio Bellia, si inserisce in un quadro di interventi mirati a tutelare la salute pubblica, soprattutto nei contesti più esposti alla diffusione di malattie infettive.

Il caso e l’intervento immediato del Comune

La vicenda prende avvio dalla comunicazione ufficiale di un caso di scabbia registrato in una scuola primaria del territorio mottese, accompagnata dalla documentazione sanitaria rilasciata dal pronto soccorso pediatrico dell’ARNAS Garibaldi di Catania. Di fronte a una segnalazione di questo tipo, l’amministrazione comunale ha scelto di agire con rapidità e prudenza, emanando un’ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei giorni 6, 7 e 8 maggio. Non si tratta di una misura emergenziale, bensì di una risposta preventiva volta a interrompere tempestivamente qualsiasi possibile catena di trasmissione del parassita, riducendo al minimo i rischi per l’intera comunità scolastica.

Sanificazione straordinaria e protocolli sanitari

Durante i tre giorni di sospensione delle attività didattiche, le strutture scolastiche saranno sottoposte a interventi straordinari di sanificazione e igienizzazione. Le operazioni verranno effettuate seguendo scrupolosamente le linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, che prevedono trattamenti specifici per eliminare eventuali tracce del parassita responsabile della scabbia. Non si tratta di una semplice pulizia ordinaria, ma di un’azione approfondita e mirata che coinvolge aule, spazi comuni, arredi e materiali didattici. L’obiettivo è garantire che, alla riapertura, gli ambienti siano completamente sicuri e idonei ad accogliere nuovamente studenti e personale.

Scabbia e contesti scolastici: perché intervenire subito

La scabbia è una malattia cutanea causata da un acaro microscopico che si trasmette principalmente attraverso contatti diretti e prolungati tra le persone, ma anche tramite l’uso condiviso di oggetti come indumenti o biancheria. In ambienti comunitari come le scuole, dove il contatto ravvicinato è frequente e inevitabile, il rischio di diffusione aumenta sensibilmente. È proprio per questa ragione che le autorità sanitarie raccomandano interventi tempestivi anche in presenza di un solo caso accertato. La chiusura temporanea degli istituti rappresenta dunque una scelta di cautela, finalizzata a evitare focolai più estesi e a proteggere soprattutto i soggetti più vulnerabili.

L’appello alle famiglie e il ritorno in classe

Parallelamente alle misure adottate sul piano strutturale, il Comune ha rivolto un appello diretto alle famiglie, invitandole a seguire con attenzione tutte le indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti. Monitorare eventuali sintomi, evitare la condivisione di oggetti personali e intervenire prontamente in caso di sospetti sono comportamenti fondamentali per contenere il contagio. L’amministrazione ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione collettiva, elemento chiave per superare situazioni di questo tipo senza creare allarmismi. Al termine delle operazioni di sanificazione, le attività didattiche riprenderanno regolarmente, consentendo un ritorno alla normalità in condizioni di sicurezza e controllo.

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