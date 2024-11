Continua l’allerta meteo nel Catanese. Alla luce delle persistenti condizioni meteo avverse segnalate dalla protezione civile regionale, di rischi potenziali per l’incolumità delle persone con allerta codice arancione, alcuni sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole.

Allerta meteo Catania: scuole, parchi e cimiteri chiusi

Il sindaco Enrico Trantino ha disposto per mercoledì 13 novembre 2024 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, anche per consentire una più accurata verifica tecnica dei plessi scolastici. Il sindaco ha anche disposto la chiusura del giardino Bellini, dei parchi comunali e dei cimiteri.

“La prudenza non è mai troppa – ha spiegato Trantino – soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo. Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o la chiusura delle scuole ma da Sindaco e da genitore, sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che devono poter studiare in condizioni di sicurezza”.

Allerta meteo: scuole chiuse a Misterbianco

Chiuse scuole anche a Misterbianco. Di seguito le parole del sindaco: “Cari concittadini, anche per la giornata di domani, alla luce dell’allerta ARANCIONE fissata dalla Protezione civile regionale, abbiamo stabilito la SOSPENSIONE delle lezioni nelle scuole della nostra città. Non è una scelta auspicabile o che prendiamo senza pensarci troppo, ma purtroppo è interesse di tutti noi attenerci al Bollettino. Raccomando ancora a tutti prudenza negli spostamenti, evitando per quanto possibile qualsiasi tipo di rischio e le zone del nostro territorio soggette ad allagamenti”.