CATANIA – C’è un’aria nuova tra i vicoli di San Cristoforo, un fermento che profuma di riscatto e di orgoglio. Martedì 17 febbraio 2026 non sarà una data qualunque: il quartiere si appresta a vivere un Carnevale destinato a restare scolpito nella memoria collettiva. Per la prima volta nella storia, un imponente carro allegorico proveniente dalla prestigiosa tradizione di Acireale varcherà i confini del quartiere, trasformando le strade in un palcoscenico di arte e partecipazione.

Un segnale di rinascita

L’iniziativa non è solo una festa, ma un manifesto politico e sociale. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che San Cristoforo non è una periferia rassegnata ai margini, ma un cuore pulsante capace di generare bellezza e aggregazione positiva. Il progetto nasce dalla sinergia tra Don Orazio Moschetti (incaricato dell’oratorio della Salette), Riccardo Pellegrino (Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale) e la comunità salesiana, con l’intento di trasformare il divertimento in uno strumento di rigenerazione urbana.

Il Carnevale raccoglie l’eredità del Grest “Sveglia Quartiere” e il successo della II edizione di “San Cristoforo con Agata” (che ha radunato oltre 6.000 persone), confermando un percorso di risveglio culturale che punta a sostituire il grigiore della marginalità con i colori della gioia condivisa.

Il programma della giornata: dalla scuola al DJ Set

L’evento è stato pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, rendendo le piazze luoghi di incontro sicuro e festoso.

🕒 Mattina (ore 09:30): Il futuro in maschera

Il raduno è fissato in Piazza Don Bonomo. Le scuole del quartiere saranno le protagoniste assolute: centinaia di bambini e ragazzi sfileranno in maschera, riappropriandosi degli spazi pubblici con la spensieratezza che spetta alla loro età.

🕒 Pomeriggio (ore 16:30): Il trionfo dell’arte

Il momento più atteso. Da Piazza Don Bonomo partirà il carro allegorico acese, che percorrerà via Santa Maria della Salette fino a raggiungere Piazza Duomo. Ad accompagnare il gigante di cartapesta ci sarà il gruppo Jamboree Events, che animerà il corteo con performance danzanti e ritmi coinvolgenti.

🕒 Sera (ore 21:00): La festa della comunità

La giornata si concluderà con un grande DJ set aperto a tutti: giovani, adulti e famiglie balleranno insieme fino alle 23:30, in un clima di sana convivialità.