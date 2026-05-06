A bordo di una moto non hanno rispettato l’alt della Polizia dandosi alla fuga. Protagonisti di questa vicenda sono due pregiudicati catanesi di 30 e 33 anni che sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per fuga pericolosa, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Ad intervenire, nel corso delle attività di controllo predisposte in occasione del 1° maggio, sono stati i motociclisti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che, nei pressi del faro “Biscari”, hanno notato i due a bordo di due moto da enduro prive di targa.

Non appena incrociato con lo sguardo la pattuglia della Polizia, con una repentina accelerazione, hanno tentato la fuga in direzione di San Cristoforo. I due indossavano il casco ed uno di loro una maschera da motociclista, facendo sospettare che stessero architettando un’azione illegale. L’inseguimento è proseguito per le vie della città in quanto i giovani, nonostante il reiterato invito a fermarsi, anche con l’uso di lampeggianti e sirena, hanno continuato nella loro azione, accelerando per evitare il controllo e compiendo manovre pericolose, tanto per i cittadini, quanto per i poliziotti costretti ad inseguirli. Ad un certo punto, al fine di rendere più difficile l’inseguimento, i due hanno intrapreso strade diverse.

Arresto e sanzioni dopo l’intervento della Polizia

Provvidenziale è stato l’intervento dell’elicottero della Polizia di Stato del IV Reparto Volo di Palermo, che è riuscito ad agganciare le moto mediante una sofisticata telecamera di bordo, documentando tutte le fasi della fuga, così da fornire precise indicazioni a tutti gli equipaggi che, nel contempo, in relazione alle indicazioni della centrale operativa, sono giunte in ausilio ai motociclisti. Poco dopo i poliziotti sono riusciti a bloccare i due, uno in via Villa Scabrosa e l’altro in via della Concordia.

L’operazione è stata resa ancora più complessa a causa della circostanza che, nelle fasi concitate dell’inseguimento, alcuni residenti del quartiere hanno cercato di ostacolare l’azione dei poliziotti. Alla luce di quanto accaduto, i due sono stati arrestati per fuga pericolosa. Agli stessi sono state contestate le sanzioni per le infrazioni del Codice della strada per oltre 2.500 euro, in quanto privi di copertura assicurativa, di revisione periodica scaduta, di targa e per aver percorso più volte strade contromano.