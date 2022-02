Carnevale 2022: date ed eventi in programma in tutta la Sicilia

Carnevale 2022: nonostante il covid e le restrizioni dovute alla pandemia, in Sicilia c’è voglia di ricercare fonti di divertimento e spensieratezza. Di conseguenza, ecco i principali eventi che avranno luogo nell'isola per festeggiare questa simpatica ricorrenza.

Anche l’edizione di Carnevale 2022 sarà diversa, in quanto segnata dalla pandemia. Tuttavia, la Sicilia non si ferma: seppur rispettando le restrizioni e le misure di sicurezza, c’è voglia di festeggiare e divertirsi ed è per questo che sono previsti molti eventi in tutta l’isola.

Quest’anno il Carnevale inizia il 13 febbraio, ma i festeggiamenti veri e propri sono previsti a partire dal 24 febbraio, cioè il Giovedì Grasso. Questi si concluderanno poi il 1° marzo, il cosiddetto Martedì Grasso, una settimana prima del Mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio della Quaresima. La domenica di Carnevale, e quindi il giorno dei festeggiamenti più intensi, sarà invece il 27 febbraio.

A livello regionale non è prevista alcuna vacanza ufficiale nel calendario scolastico e le scuole rimarranno aperte, ma sono previsti comunque grandi eventi, sia in presenza che online.

Catania e provincia: gli eventi a cui partecipare

In provincia di Catania si festeggiano due delle feste di Carnevale più note a livello locale e nazionale: quelle di Acireale e Misterbianco.

In particolare, ad Acireale l’edizione del Carnevale 2022 sarà articolata in 3 momenti diversi:

23 febbraio-1 marzo 2022 : nei veri giorni della festa sono previste una mostra dei carri in miniatura e l’esposizione delle maschere isolate. Gli eventi si svolgeranno al Palazzo del Turismo acese, dove si potrà accedere gratuitamente. Il 23 febbraio alle 18, inoltre, è prevista l’apertura della mostra Fotografica e l’esposizione dei Bozzetti dei carri in miniatura e maschere isolate a cura dell’Assessorato Culturale SWITCH on ART;

: nei veri giorni della festa sono previste una mostra dei carri in miniatura e l’esposizione delle maschere isolate. Gli eventi si svolgeranno al Palazzo del Turismo acese, dove si potrà accedere gratuitamente. Il 23 febbraio alle 18, inoltre, è prevista l’apertura della e l’esposizione dei Bozzetti dei carri in miniatura e maschere isolate a cura dell’Assessorato Culturale SWITCH on ART; 22, 23, 24, 29 e 30 aprile , 1°, 6, 7 e 8 maggio : dopo l’anteprima di febbraio, sarà il momento della sfilata dei carri allegorici per le strade di Acireale;

, : dopo l’anteprima di febbraio, sarà il momento della sfilata dei carri allegorici per le strade di Acireale; 10-24 luglio: si terrà il “Carnevale del mare”, un’iniziativa attraverso cui si affronterà anche il tema dei migranti.

Per quanto riguarda Misterbianco, invece, ufficialmente al momento non si prevede la classica sfilata, ma domenica 27 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, bambini e adulti potranno divertirsi con musica e animazione nella Villa Comunale di Poggio Croce e a Pizza Berlinguer (frazione di Lineri). Questo in attesa dei giorni 22-23-24 aprile, in cui ci saranno eventi legati al Carnevale.

Gli eventi a Palermo e provincia

A Palermo i festeggiamenti si trasformeranno in un’occasione per sensibilizzare sulle tematiche ambientali: nel Parco Villa Tasca è infatti prevista una campagna per evitare l’uso di coriandoli non biodegradabili e promuovere invece l’uso di semi per fare divertire i bambini nel rispetto dell’ambiente.

A Termini Imerese, dove si celebra uno dei Carnevali più antichi in Sicilia, la Società del Carnovale offre un evento social molto particolare: dal 20 febbraio all’1 marzo, in esclusiva su Facebook e su YouTube, si festeggerà online, dove verrà trasmesso il cartone animato con protagoniste le maschere di “u Nannu ca Nanna”.

Sono previsti, inoltre, due momenti in presenza: la consegna delle chiavi della città ai “Nanni” e l’apertura della Cittadella del Carnevale, con la mostra dei carri e una serie di laboratori didattici a numero limitato.

Modica, Regalbuto, Cinisi e Valderice

Dal 25 febbraio al 6 marzo si festeggerà anche a Modica, nel ragusano, dove si celebra la quinta edizione del “Carnevale per la città di Modica”, organizzato dall’Associazione Artisti MATT’Officina, con installazioni scenografiche e una mostra dal titolo “Elogio alla trasformazione”.

Infine, per quanto riguarda i celebri Carnevali di Cinisi (PA), Regalbuto (EN) e Valderice (TP) non ci sono particolari notizie. Da queste parti della Sicilia, infatti, per il Carnevale 2022 si punta su piccoli eventi locali, come manifestazioni in maschera, degustazioni o serate a tema nei ristoranti e soprattutto sulla tradizione, soprattutto per quanto riguarda il cibo.