Il comico Luca Ravenna arriva in Sicilia: una data a Catania

Doppia tappa in Sicilia per lo spettacolo del comico milanese Luca Ravenna: prevista una data al teatro Odeon di Catania. Tutte le informazioni.

Luca Ravenna, giovane comico milanese e concorrente della prima e fortunata edizione del programma “LOL – Chi ride è fuori”, ha annunciato un tour dal nome “568”. Tra le diverse città che il comico toccherà c’è anche la Sicilia. Nello specifico, sono previste due tappe: una a Palermo e l’altra a Catania.

Per quanto riguarda gli appuntamenti siciliani, lo spettacolo a Palermo è previsto per il 13 aprile 2022 presso il teatro Orione, mentre il 14 aprile 2022 toccherà a Catania, dove Ravenna si esibirà presso il teatro Odeon di Via Filippo Corridoni.