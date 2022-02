Tangenziale di Catania, furgone contro guardrail: in corso rallentamenti

Incidente violento nei pressi dello svincolo per la tangenziale di Catania, nel territorio di Misterbianco.

Rallentamenti in corso in Viale Felice Fontana (Misterbianco) nei pressi dello svincolo per la tangenziale di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone sarebbe finito, per cause ancora sconosciute, contro il guardrail. L’impatto è stato violento.

Al momento, non si conoscono le condizioni dei passeggeri. Sul posto, i soccorsi, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Si segnalano rallentamenti.

In aggiornamento…