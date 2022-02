Servizio civile universale, nuova proroga: entro quando fare domanda

Comunicato ulteriore rinvio per la presentazione delle domande relative al Servizio Civile Universale. Ecco entro quando e come fare domanda.

I termini per inviare la domanda relativa al bando di Servizio Civile Universale sono stati ulteriormente prorogati. Questa proroga è il risultato dell’accoglimento di un ricorso. Chi, però, presenterà la domanda entro il nuovo termine sarà ammesso con riserva.

La nuova scadenza

Dopo la proroga al 10 febbraio, arriva la notizia di un ulteriore rinvio nella scadenza del bando. Come si legge dal sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili, infatti, le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le ore 14:00 del 9 Marzo 2022.

Tuttavia, si specifica che “le candidature presentate successivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva“.

Servizio civile: come fare domanda

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

I giovani potranno individuare il progetto scelto preferito tramite un apposito motore di ricerca ve compilare la domanda, che potrà essere solo una per tutto il bando. Lì sarà possibile capire quante domande sono state già presentate per quel particolare progetto e quanti sono i posti disponibili.

Ricordiamo che i posti di operatore volontario sono in totale 64.331 da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”.