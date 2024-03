Servizio Civile Universale 2024, prorogata scadenza: le informazioni necessarie

Proroga del termine ultimo per l'invio delle candidature: un'ulteriore opportunità per gli interessati al Servizio Civile Universale.

Servizio Civile Universale 2024: a seguito della riapertura delle domande, è stato dunque prorogato il termine ultimo per poter presentare la propria candidatura. Di seguito, tutte le informazioni più importanti per i giovani interessati.

Servizio Civile Universale 2024: in cosa consiste

Come già precedentemente approfondito, il più recente bando per il Servizio Civile Universale prevede la selezione di 52.236 operatori volontari, che abbiano oltre 18 anni e non più di 28 anni e 364 giorni d’età, i quali verranno ripartiti in tale modo:

51.132 operatori verranno deputati all’avvio di 2.023 progetti , afferenti a 328 programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia;

verranno deputati all’avvio di , afferenti a 328 programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi 1.104 operatori verranno deputati all’avvio di 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi all’estero.

A tal proposito, si ricorda a tutti gli interessati che potranno candidarsi per un unico progetto e un’unica sede.

Servizio Civile Universale 2024: durata dei progetti e retribuzione

Gli enti titolari dei progetti, in cui saranno coinvolti i volontari, pubblicano sulle home page dei propri siti internet ufficiali l’elenco dei progetti di loro competenza, allegando una scheda di sintesi per ciascuna proposta.

In generale, ciascuno progetto avrà una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 765 ore per quelli di 8 mesi e le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, articolato su cinque o sei giorni settimanali.

La retribuzione prevista per i volontari, selezionati in base ai propri titoli ed esperienze curriculari oltre che ad un successivo colloquio, consisterà in un assegno mensile pari a 507,30 euro. Nel caso in cui un volontario risieda in un comune diverso rispetto a quello in cui ha vita il progetto, egli ha diritto ad un rimborso spese del solo viaggio di andata per raggiungere la sede del progetto, purché venga scelto il mezzo di trasporto più economico.

Servizio Civile Universale 2024: termine ultimo per candidarsi

A seguito della proroga, gli interessati potranno inviare la propria candidatura all’ente titolare del progetto scelto entro e non oltre le ore 10:00 del 14 marzo 2024, esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma DOL.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero potranno accedere alla piattaforma tramite SPID; i cittadini appartenenti o non appartenenti a Paesi UE regolarmente soggiornanti in Italia potranno, invece, richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, nel caso in cui siano sprovvisti di SPID.

A conclusione di un determinato progetto, al candidato verrà garantito il rilascio di un attestato di espletamento del Servizio Civile, a riconoscimento delle competenze acquisite e assolutamente spendibile.

Per altre informazioni importanti, si consiglia agli interessati di consultare attentamente i bandi pubblicati sui siti ufficiali e ministeriali.