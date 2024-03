Concorso Agenzia delle Entrate 2024: assunzioni per 1.500 posti

Concorso Agenzia Entrate 2024: si assumono 1.500 nuove unità. Di seguito tutti i dettagli per gli interessati.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: entro maggio verrà bandito un concorso per l’assunzione di un importante numero di personale. La prima tranche riguarderà l’assunzione di 470 unità di personale entro dicembre dell’anno corrente. Il nuovo concorso rientra, infatti, nel programma di inserimenti dell’ente per il prossimo triennio, che prevede in totale l’ingresso di ben 1.500 unità di personale.

La procedura concorsuale è finalizzata alla copertura di posti di lavoro presso le direzioni regionali, dunque su tutto il territorio nazionale. Ecco nel dettaglio tutte le informazioni sugli inserimenti previsti e sul bando Agenzia delle Entrate in arrivo, che rientra tra i prossimi concorsi in uscita nel 2024.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: prima data da tenere in mente

Nell’ambito del piano assunzionale, “entro il mese di Maggio – si legge nel comunicato unitario delle segreterie nazionali FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN. – sarà con tutta probabilità pubblicato un avviso per il primo gruppo di 470 assunzioni di personale da occupare nelle direzioni regionali prima della fine dell’anno. Le assunzioni avverranno sulla base di una selezione nazionale effettuata dalla società FORMEZ P.A.”

Sono ancora in via di definizione le procedure per l’assunzione del resto delle 1.500 unità di personale previsto nel piano triennale delle assunzioni.

Concorso Agenzia Entrate 2024: com’è organizzato

L’organizzazione del concorso Agenzia Entrate sarà affidata a FORMEZ P.A., l’associazione in house alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate che svolge attività di supporto per l’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA.

La selezione pubblica, che sarà organizzata a livello nazionale, consisterà con ogni probabilità in un concorso per titoli ed esami, articolato secondo il nuovo regolamento per i concorsi nella PA introdotto dall’ultima riforma dei concorsi pubblici.

Sedi di lavoro

I candidati selezionati tramite la procedura concorsuale potranno lavorare presso le direzioni regionali dell’AdER, che sono situate su tutto il territorio nazionale.

Il bando Agenzia Entrate Riscossione per 470 assunzioni in arrivo entro maggio sarà pubblicato sul sito internet dell’ente.