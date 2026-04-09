C’è una nuova opportunità per i giovani che intendono partecipare al Bando di Servizio Civile Universale 2026. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha infatti disposto una proroga dei termini: non più poche ore, ma una settimana in più per presentare la propria candidatura.
La nuova scadenza è fissata ufficialmente per le ore 14:00 del 16 aprile 2026.
I posti disponibili e i destinatari
Il bando prevede la selezione di migliaia di operatori volontari da impiegare in progetti di assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, sia in Italia che all’estero.
Possono presentare domanda i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.
Requisiti e partecipazione
Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, di un altro Stato UE o regolarmente soggiornanti in Italia;
- Assenza di condanne penali per determinati reati;
- Non aver già prestato servizio civile nazionale o universale in passato.
L’impegno previsto per i volontari ha una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un assegno mensile per il servizio svolto.
Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2. I cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che non possono avere lo SPID possono richiedere apposite credenziali direttamente al Dipartimento.
Si raccomanda di non attendere gli ultimi istanti prima della nuova scadenza delle 14:00 del 16 aprile per evitare possibili rallentamenti del sistema informatico dovuti all’elevato traffico.