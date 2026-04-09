C’è una nuova opportunità per i giovani che intendono partecipare al Bando di Servizio Civile Universale 2026. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha infatti disposto una proroga dei termini: non più poche ore, ma una settimana in più per presentare la propria candidatura.

​La nuova scadenza è fissata ufficialmente per le ore 14:00 del 16 aprile 2026.

​I posti disponibili e i destinatari

​Il bando prevede la selezione di migliaia di operatori volontari da impiegare in progetti di assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, sia in Italia che all’estero.

​Possono presentare domanda i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

​Requisiti e partecipazione

​Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

​Cittadinanza italiana, di un altro Stato UE o regolarmente soggiornanti in Italia;

​Assenza di condanne penali per determinati reati;

​Non aver già prestato servizio civile nazionale o universale in passato.

​L’impegno previsto per i volontari ha una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un assegno mensile per il servizio svolto.

​Come presentare la domanda

​La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

​Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2. I cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che non possono avere lo SPID possono richiedere apposite credenziali direttamente al Dipartimento.

​Si raccomanda di non attendere gli ultimi istanti prima della nuova scadenza delle 14:00 del 16 aprile per evitare possibili rallentamenti del sistema informatico dovuti all’elevato traffico.