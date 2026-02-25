Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha ufficialmente pubblicato il Bando Ordinario di Servizio Civile Universale 2026. Se hai tra i 18 e i 28 anni, questa è l’occasione per vivere un’esperienza formativa unica, contribuendo a progetti sociali, ambientali o culturali in Italia e all’estero.
In questa guida aggiornata al 25 febbraio 2026, tutte le informazioni necessarie su posti disponibili, requisiti e modalità di invio della domanda online (DOL).
Quando scade il Bando Servizio Civile 2026?
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14:00 dell’8 aprile 2026.
Si raccomanda di non ridursi all’ultimo momento per evitare sovraccarichi tecnici della piattaforma ministeriale.
Requisiti di partecipazione: chi può fare domanda?
Per partecipare al bando 2026, i candidati devono possedere i seguenti requisiti fondamentali alla data di invio della candidatura:
-
Età: Aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni).
-
Cittadinanza: Italiana, di un altro Stato UE, o regolarmente soggiornanti in Italia (cittadini extra-UE).
-
Assenza di condanne: Non aver riportato condanne penali specifiche.
-
Novità 2026: È possibile candidarsi anche se si è già svolto il servizio civile in passato per progetti brevi o legati a misure specifiche (controlla le deroghe nell’Art. 3 del bando).
Posti disponibili e settori d’intervento
Il bando 2026 mette a disposizione 65.964 posti totali, suddivisi tra:
-
Progetti in Italia: La maggior parte delle posizioni riguardano assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana.
-
Progetti all’Estero: Opportunità di cooperazione internazionale e promozione della cultura italiana.
Compenso e benefici
-
Assegno mensile: il rimborso previsto è di € 507,30 (l’importo potrebbe subire adeguamenti ISTAT).
-
Crediti formativi: molti progetti riconoscono crediti formativi universitari (CFU).
-
Riserva di posti: il 15% dei posti nei concorsi pubblici è riservato a chi ha concluso il Servizio Civile senza demerito.
La candidatura avviene esclusivamente per via telematica. Ecco i passaggi necessari:
-
Accesso tramite SPID: Per i cittadini italiani è obbligatorio possedere lo SPID di livello 2.
-
Scelta del progetto: Accedi alla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it e usa i filtri per trovare il progetto più adatto alle tue competenze o alla tua posizione geografica.
-
Compilazione del CV: Assicurati di caricare un curriculum dettagliato, poiché i criteri di selezione si basano su titoli ed esperienze.
Nota Bene: Puoi presentare una sola domanda per un unico progetto. Scegli con attenzione dopo aver letto la scheda sintetica del progetto dell’ente proponente.