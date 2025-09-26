Servizio civile universale 2025: è stato pubblicato il bando per 2.098 posti disponibili, un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di vivere un’esperienza di formazione e impegno sociale, unendo crescita personale e un compenso economico. I volontari potranno operare in progetti ambientali, agricoli e autofinanziati su tutto il territorio nazionale, contribuendo al benessere della comunità. Di seguito una panoramica su tutte le informazioni più importanti da conoscere per candidarsi.

Servizio civile universale 2025: posti disponibili e retribuzione

Il Servizio civile universale 2025 mette a disposizione un totale di 2.098 posti per volontari, suddivisi tra tre aree di intervento principali, con possibilità di scelta del candidato:

I progetti hanno durata di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali per un totale lavorativo di 1.145 ore annue. I volontari lavoreranno presso enti pubblici e privati, percependo un assegno mensile di 519,47 euro, pari a 6.233,64 euro annui esenti da imposte. Sono previsti rimborsi per le spese di viaggio e, per i progetti all’estero, un’indennità giornaliera aggiuntiva tra 13 e 15 euro.

Servizio civile universale 2025: i requisiti previsti

Per partecipare al Servizio civile universale 2025, i candidati devono avere un’età compresa tra 18 e 28 anni e possedere al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno regolare per cittadini extra-UE;

assenza di condanne penali superiori a un anno per delitti non colposi;

non aver già svolto il Servizio Civile Universale , salvo interruzioni non volontarie;

nessun rapporto di lavoro o tirocinio retribuito in corso con l’ente che gestisce il progetto scelto.

Ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede.

Servizio civile universale 2025: come presentare domanda e consigli utili

La domanda di partecipazione al Servizio civile universale 2025 va inviata esclusivamente online tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL), utilizzando SPID di livello 2 per i cittadini italiani, o credenziali specifiche per cittadini UE e stranieri regolarmente soggiornanti. Il termine ultimo per l’invio è fissato alle ore 14:00 del 15 ottobre 2025. Una volta inviata, il sistema rilascia una ricevuta via email che conferma la corretta presentazione.

Per prepararsi al meglio alle prove del Servizio civile universale 2025, è importante studiare approfonditamente le materie d’esame aggiornate per il profilo di volontario, esercitarsi con simulazioni di quiz a risposta multipla per familiarizzare con il formato delle prove e dedicare tempo anche alla conversazione in inglese, così da affrontare con sicurezza eventuali verifiche linguistiche. Con una preparazione mirata infatti, i giovani candidati potranno affrontare le selezioni con maggior sicurezza e aumentare le proprie possibilità di essere selezionati.