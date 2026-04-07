Bando Servizio Civile Universale: il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale è ormai in scadenza. Ultime ore per poter inviare la domanda. Nello specifico i candidati avranno tempo fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Bando Servizio Civile Universale, i posti disponibili

Per il 2026 saranno disponibili ben 65.964 posti, così distribuiti:

64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, afferenti a 548 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia ;

saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, afferenti a 548 programmi di intervento, da realizzarsi in ; 1.485 operatori volontari saranno avviati in servizio in 204 progetti, afferenti a 54 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

Si ricorda che i progetti avranno una durata compresa tra 8 e 12 mesi e prevedranno un impegno di 25 ore settimanali, Nello specifico, si avrà un monte ore annuo proporzionato alla durata: 1.145 ore per 12 mesi, 1.049 ore per 11 mesi, 954 ore per 10 mesi, 859 ore per 9 mesi e 765 ore per 8 mesi.

Bando Servizio Civile Universale, i requisiti specifici

Per poter inviare domanda i candidati dovranno soddisfare alcuni requisiti specifici:

età : aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni);

: aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni); cittadinanza : italiana, di un altro Stato UE, o regolarmente soggiornanti in Italia (cittadini extra-UE);

: italiana, di un altro Stato UE, o regolarmente soggiornanti in Italia (cittadini extra-UE); assenza di condanne: non aver riportato condanne penali specifiche.

Inoltre si avrà un’importante novità 2026! Sarà infatti possibile candidarsi anche se si è già svolto il servizio civile in passato per progetti brevi o legati a misure specifiche. Si rimanda alla consultata del bando per i singoli casi, nello specifico le deroghe nell’Art. 3 del bando.

Bando Servizio Civile Universale, la domanda e i benefici

La candidatura al servizio civile dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica. Per i cittadini italiani è necessario accedere tramite SPID di livello 2 e collegarsi alla piattaforma ufficiale domandaonline.serviziocivile.it, dove è possibile utilizzare i filtri per individuare il progetto più adatto. Durante la compilazione della domanda è fondamentale allegare un curriculum vitae dettagliato. D’altrone la selezione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate. Si ricorda che ogni candidato può presentare una sola domanda, riferita a un unico progetto.

Per chi parteciperà alla nuova edizione, potrà beneficiare di un assegno mensile pari a 507,30 euro! Inoltre, molti progetti riconoscono crediti formativi universitari (CFU) e, per chi completa il servizio senza demerito, è prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

.