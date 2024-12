Concorso Servizio Civile 2025: è stato indetto il nuovo bando per il Servizio Universale 2025, volto alla selezione di 62.549 operatori volontari per progetti che si realizzeranno in Italia e all’estero tra il 2025 e il 2026. I giovani tra i 18 e i 28 anni avranno l’opportunità di partecipare a questa iniziativa, che prevede un assegno mensile di 507,30 euro per i selezionati. Per candidarsi, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 18 febbraio 2025. Di seguito tutte le informazioni sul bando, utili e necessarie per chi voglia cogliere l’opportunità.

Concorso Servizio Civile 2025: i progetti disponibili e come sceglierli

Il concorso servizio civile 2025, prevede la ripartizione dei 62.549 operatori volontari selezionati, come di seguito:

n. 61.166 operatori volontari da avviare in 2.324 progetti, afferenti a n. 386 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia;

da avviare in 2.324 progetti, afferenti a n. 386 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi n. 1.383 operatori volontari da avviare in 184 progetti, afferenti a n. 34 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi all’estero.

I progetti prevedono una durata tra i 10 e i 12 mesi con avvio differenziato e con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Ogni partecipante può presentare una sola domanda di partecipazione al bando per un solo progetto tra quelli indicati nell’area dedicata sulla piattaforma online.

Per supportare i giovani e semplificare loro la scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti responsabili dei vari progetti, pubblicano sulla homepage dei propri siti internet un elenco delle iniziative disponibili, accompagnato da una scheda informativa per ciascuna proposta.

Concorso Servizio Civile 2025: i requisiti

Possono candidarsi al concorso servizio civile 2025 per operatori volontari, i giovani in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Gli enti possono inoltre avvalersi della facoltà di previsione, per i singoli progetti, di ulteriori requisiti che si aggiungono a quelli prescritti in generale per tutti i candidati.

Concorso Servizio Civile 2025: i soggetti esclusi

La partecipazione al bando non è invece consentita ai soggetti che rientrino in una delle seguenti categorie:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

intrattengano, all’atto della pubblicazione del bando, con l’ente titolare del programma, del progetto o con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo;

abbiano intrattenuto i suddetti rapporti nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;

abbiano già prestato il servizio civile nazionale ovvero abbiano già prestato o stiano prestando il Servizio civile universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, salvo quanto previsto nel bando.

Concorso Servizio Civile 2025: presentazione della domanda e modalità di selezione

Chi intendesse candidarsi, dovrà inviare la propria domanda di partecipazione direttamente all’ente titolare del progetto prescelto entro le ore 14.00 del 18 febbraio 2025 esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma DOL, il cui accesso è possibile solo mediante SPID.

I volontari saranno in seguito selezionati dall’ente mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari, cui successivamente seguirà un colloquio, eventualmente anche in modalità on-line qualora particolari condizioni dovessero richiederlo.

Si consiglia un’attenta lettura del bando per ulteriori dettagli.