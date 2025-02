Concorso allievi marescialli esercito 2025: è stato indetto dal Ministero della Difesa un nuovo bando finalizzato all’ammissione di 140 allievi al 28° corso biennale relativo agli anni 2025-2027. La selezione pubblica è aperta sia ai militari che ai civili in possesso di diploma, inclusi coloro che lo conseguiranno entro l’anno solare in cui si svolge il concorso. Le domande di ammissione potranno essere presentate fino al 27 marzo 2025.

Di seguito, tutte le informazioni essenziali sul concorso: come presentare la domanda, i requisiti di partecipazione e le diverse fasi della selezione.

Concorso allievi marescialli esercito 2025: i requisiti richiesti

Per poter concorrere, è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale, validi per l’ammissione ai corsi universitari. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione);

di durata quinquennale o quadriennale, validi per l’ammissione ai corsi universitari. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione); godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestono;

Coloro che hanno già prestato servizio militare volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestono; se minorenni, avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate;

a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate; essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli dell’Esercito;

per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli dell’Esercito; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di P.A. a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;

licenziati dal lavoro alle dipendenze di P.A. a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica; non essere stati condannati per delitti non colposi, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso; non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Si segnala che i requisiti di natura psico-fisica saranno verificati in sede di accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell’efficienza fisica. Inoltre, costituisce possibile causa di esclusione la presenza di tatuaggi e piercing.

Modalità di selezione e graduatoria

Il concorso dell’Esercito per Allievi Marescialli 2025 si articolerà in diverse fasi di selezione. La prima prova, prevista indicativamente tra aprile e maggio 2025, consisterà nella verifica delle qualità culturali e intellettive e si svolgerà presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno. Nella stessa giornata, i candidati dovranno sostenere anche la prova per accertare la conoscenza della lingua inglese.

Successivamente, saranno chiamati a sottoporsi alle prove di efficienza fisica, fondamentali per valutare la preparazione atletica richiesta dal ruolo. Infine, il percorso di selezione si concluderà con l’accertamento dell’idoneità attitudinale, nell’ambito del quale saranno verificati i relativi requisiti richiesti.

In seguito all’espletamento delle varie prove per tutti i candidati, la Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito di coloro i quali risulteranno idonei sulla base della somma dei punteggi ottenuti. Il Decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nell’area pubblica del portale dei concorsi online del Ministero della Difesa. Inoltre, un avviso della pubblicazione sarà reso disponibile anche sul portale InPA.

La Direzione Generale per il Personale Militare, compatibilmente con le possibilità di assunzione previste dalla normativa vigente, convocherà i vincitori presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito per l’inizio del corso di formazione e specializzazione, tramite comunicazione nell’area privata del portale della Difesa.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere trasmessa entro il termine del 27 marzo 2025, esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, mediante le proprie credenziali Spid o della carta d’identità elettronica (CIE).

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno altresì indicare i propri dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio, nonché il recapito (se ne sono in possesso, anche il proprio domicilio digitale) presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione. Si consiglia l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni ufficiali dell’Ente.