Super green pass, scatta obbligo per over 50 anche in smart working: le ultime notizie

Scatta l'obbligo di Super green pass anche per chi lavora da casa. I lavoratori over 50 dovranno possedere la certificazione per poter controllare chi non è ancora vaccinato.

Da oggi, il super green pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori over 50 sia pubblici, privati che dipendenti o autonomi. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa spiega che l’estensione vale anche per chi lavora in smart working: “la norma primaria prevede l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, è chiaro quindi che l’obbligo è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d’età. E’ quindi confermato anche per chi lavora da casa“.

“I controlli – continua Costa – sono un’operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi di lavoro ma non escludo che ci possano essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono precluse anche altre attività, come i trasporti, i ristoranti o i cinema. Quindi c’è anche un altro modo per controllare chi non è vaccinato“.

Il Super green pass è obbligatorio anche per colf, baby sitter e badanti over 50 che, senza il certificazione verde rischiano il licenziamento per giusta causa. A contatto con bambini e anziani, si potrà svolgere il lavoro da casa con una certificazione valida con vaccino o guarigione.

Saranno le famiglie datrici a verificare tramite App la certificazione, pena una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. I domestici non in regola non potranno svolgere l’attività lavorativa e verranno sanzionati per un totale che va da 600 a 1.500 euro.