Assunzioni Poste Italiane: posizioni aperte anche in Sicilia

Assunzioni Poste Italiane: aperte diverse posizioni lavorative in diversi ambiti in sede e fuori. Di seguito i requisii fondamentali per inviare la domanda.

Assunzioni Poste Italiane: pubblicato sul proprio sito le varie posizioni di lavoro disponibili. Nello specifico i lavori si rivolgono a laureati in ambo sessi e non. Il primo posto riguarda i consulenti finanziari mentre il secondo dei tirocini per praticanti avvocati. Inoltre, si ricercano anche portalettere su tutto il territorio nazionale.

Posizioni aperte

Nello specifico tra le ricerche abbiamo in primis quella di laureati come consulenti finanziari da inserire su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile inoltrare domanda entro e non oltre la data prevista del 27 febbraio 2022. Tutti coloro che hanno conseguito una laurea possono fare domanda, senza particolari richieste a riguardo. Le uniche due capacità richieste sono: buon utilizzo e conoscenza del pacchetto office e buona capacità di relazionarsi al pubblico.

Chi trasmette la domanda deve essere a conoscenza del percorso formativo che intraprenderà all’interno dell’azienda che lo porterà poi a diventare un consulente finanziario a tutti gli effetti. Per tutte le perplessità a riguardo l’azienda stessa ha predisposto un Virtual Recruiting Day, evento on line di presentazione dell’Azienda, in cui sarà possibile eliminare ogni dubbio. Successivamente a questo, nei giorni seguenti avverrà la selezione che permetterà al neoassunto di aver un contratto di apprendistato professionalizzante.

Un’altra posizione ricercata è quella dei tirocinanti che è rivolta ai laureati in legge per Napoli e Roma, per dei tirocini professionali come praticanti avvocati. Con una durata complessiva di 6 mesi, il tirocinio ha uno stipendio mensile che ammonta a 600 euro totali. Durante tutta la durata del tirocinio il tirocinante sarà affiancato durante lo svolgimento da avvocati della sezione Funzione Affari Legali e dovrà partecipare alle udienze, studiare casi pratici sul contenzioso di Poste.

I requisiti fondamentali sono:

Cittadinanza italiana;

Laurea in Giurisprudenza con la massima votazione conseguita da non più di due anni;

Iscrizione al registro dei praticanti di Napoli o di Roma da due mesi.

La domanda potrà essere effettuata entro giorno 28 febbraio 2022 e non oltre la data indicata.

Cosa bisogna fare per candidarsi?

Bisogna accedere al sito ufficiale di Poste Italiane, andare nella sezione “Carriere“, e cliccare la posizione se si intende ricoprire e cliccare infine su invia candidatura, inserendo i propri dati personali.

Assunzioni Poste Italiane: si ricercano portalettere e consulenti mobili

Inoltre si ricercato figure di Portalettere, i cui requisiti sono, diploma di scuola superiore, patente di guida del motomezzo aziendale, per un contratto a tempo determinato. La scadenza per inoltrare la domanda è fissata al 20 febbrario 2022.

Altre posizioni attive riguardano consulenti mobili, la cui domanda deve essere effettuata entro giorno 13 marzo 2022, i cui requisiti sono: