Fine stato di emergenza, dallo smart working alla campagna vaccinale: cosa cambia

Il 31 marzo, giorno fissato per la fine dello stato di emergenza, non è poi così lontano. Ma cosa succederebbe nel caso in cui non venisse stabilita un'ulteriore proroga?

In Italia i contagi scendono e si opta per un progressivo allentamento delle misure. Il prossimo 31 marzo 2022, poi, finirà lo stato di emergenza e, almeno per ora, non si pensa ad alcuna ulteriore proroga. Ma se davvero questo venisse lasciato alle spalle, cosa cambierebbe?

Lo stato di emergenza: a cosa serve

In primo luogo si precisa che lo stato di emergenza, proclamato per la prima volta lo scorso 31 gennaio 2020, permette a Governo e Protezione Civile di mettere in atto misure straordinarie, come il lockdown, e procedure più velocemente per ottenere leggi e decreti. Inoltre possono entrare in vigore senza l’approvazione parlamentare gli ormai celebri Dpcm.

Con la fine dello stato di emergenza gli italiani potrebbero divenire testimoni di ulteriori cambiamenti. Ecco quali: