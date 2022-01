Concorsi Sicilia, l’ASP di Catania assume: i bandi

L'Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania assume per Concorsi Sicilia diverse figure: da medici ad infermieri. Ecco di bandi di concorso attivi.

Concorsi Sicilia: diversi bandi attivi per lavorare all’ASP di Catania, nello specifico all’Ospedale Garibaldi. Tuttavia, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso con le diverse figure ricercate: infermieri, medici e dirigenti. Ecco le posizioni.

Concorsi Sicilia: bando per dirigenti medici

Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti di dirigente medico per varie discipline, e precisamente:

undici posti di dirigente di cardiologia dei quali uno per la cardiologia pediatrica;

posti di dirigente di cardiologia dei quali uno per la cardiologia pediatrica; cinque di chirurgia generale;

tre di chirurgia toracica;

toracica; due di ematologia, quattro di malattie apparato respiratorio;

due di medicina nucleare;

di medicina nucleare; tre di medicina trasfusionale; due di neurochirurgia;

di medicina trasfusionale; due di neurochirurgia; otto di ortopedia e traumatologia;

di ortopedia e traumatologia; uno di otorinolaringoiatria;

sei di pediatria;

nove di radiodiagnostica dei quali due per la radiologia interventistica;

dei quali due per la radiologia interventistica; uno di urologia;

due di anatomia patologica;

di anatomia patologica; uno di dermatologia;

cinque di endocrinologia dei quali uno per la diabetologia pediatrica.

Il testo ufficiale del bando è reperibile sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Bando per infermieri pediatrici

Indetto un concorso Sicilia per la copertura di 20 posti per infermieri pediatrici da assumere con contratto a tempo indeterminato presso l’Ospedale Garibaldi di Catania. Il testo integrale del bando, per prendere visione di requisiti e scadenze, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Tecnico Sanitario di Radiologia medica

Un altro concorso sicilia attivo presso l’Ospedale Garibaldi di Catania riguarda il reclutamento di 19 tecnici di radiologia medica da assumere a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria. Per qualunque informazione aggiuntive riguardante scadenze, delucidazioni e altro è possibile prendere atto del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Concorso per Ostetriche

La stessa azienda sanitaria ha indetto un concorso anche per 10 figure da inserire in Ostetricia. Infatti, il concorso riguarda l’assunzione di 10 ostetriche da assumere a tempo indeterminato presso la stessa azienda sanitaria provinciale. Si può prendere atto del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiali e per chiarimenti è possibile contattare le risorse umane dell’ARNAS Garibaldi a Piazza Santa Maria di Gesù 5.