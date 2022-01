Poste Italiane assunzioni, opportunità per diplomati: le info

Poste Italiane: assunzioni in tutta Italia. Nuove opportunità per chi possiede soltanto il diploma di scuola media superiore. Di seguito le informazioni utili.

Poste Italiane: assunzioni in tutta Italia. Sul sito internet ufficiale dell’azienda è stato recentemente pubblicato un allettante annuncio. Per quale posizione? Di seguito tutte le informazioni utili.

Poste Italiane assunzioni: annuncio per portalettere

Non solo offerte lavoro Catania. Poste Italiane ricerca in tutto il territorio nazionale diplomati che possano ricoprire il ruolo di portalettere. Si offrono contratti a tempo determinato, “in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata”.

Requisiti

L’annuncio, visibile sul sito ufficiale dell’azienda italiana, esplicita i requisiti necessari. Non occorrono conoscenze specialistiche ma serve essere in possesso di:

Diploma di scuola media superiore ;

; patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

Inoltre, per la sola provincia di Bolzano, servirà essere in possesso anche del patentino del bilinguismo.

Ciascun interessato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ma verrà coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Si esplicita, dunque, che la Regione e la Provincia di assegnazione saranno individuate in base alle già citate esigenze.

Entro quanto inviare la candidatura?

Si precisa che il termine ultimo per inviare la propria candidatura è fissato per il 23 gennaio 2022.

Poste Italiane assume: le prove

Soltanto ai candidati individuati per i fabbisogni verrà inviata, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura) dalla Società Giunti OS. Il testo riporterà l’indirizzo internet a cui accedere per effettuare il test di selezione (di ragionamento logico) previsto, oltre che tutti i chiarimenti sullo svolgimento della stessa prova.

Chi supererà questo primo test attitudinale verrà in seguito contattato dal personale di Poste Italiane e procederà con la seconda fase di selezione. In cosa consiste quest’ultima? Per essere assunti occorrerà superare:

un colloquio ;

; una prova d’idoneità alla guida del motomezzo (da effettuare su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta).

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito internet di Poste.