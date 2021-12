Covid Sicilia, nuovo record di casi: sfiorati i 1000 positivi a Catania

Il bollettino Covid Sicilia di oggi segna l'ennesimo record di casi, oltre 3mila in 24 ore. A Catania e Palermo registrati quasi 1000 contagi per provincia.

Sono 3.729 i casi di Covid in Sicilia nel bollettino del Ministero della Salute del 29 dicembre, a fronte di più di 55mila tamponi. Un dato mai raggiunto finora, che segna l’ennesimo record di contagi. In Italia i nuovi positivi sono 98.020, su 1.029.429 nuovi tamponi (ieri i casi erano stati poco più di 78mila). Il tasso di positività sale quindi al 9,5%.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

L’aumento degli attuali positivi è di 3.085 casi, con soli 638 guariti nelle ultime 24 ore. Al momento, dunque, i positivi al Covid nell’Isola sono 35.228. In calo i decessi: 6 nel bollettino odierno, a fronte dei 24 di ieri.

Aumentano anche i ricoverati, da 685 a 703 (+18) e, a ritmo più lento, le terapie intensive, aumentate di un solo caso (da 88 a 89). Sono 9, infine, i nuovi ingressi in ospedale.

Covid Sicilia: i dati delle province

Tra le province dell’Isola sono Catania e Palermo a trainare l’andamento della pandemia. Le due città metropolitane registrano un incremento di quasi 1000 positivi ciascuna. Di seguito i dati.

Palermo: 94.691 (984)

Catania: 93.564 (957)

Messina: 44.750 (478)

Siracusa: 29.425 (279)

Trapani: 24.467 (339)

Ragusa: 22.207 (172)

Caltanissetta: 21.481 (217)

Agrigento: 21.115 (32)

Enna: 11.344 (271)

Per far fronte alla situazione, nella provincia etnea aumenterà il personale per tamponi e vaccini, con aperture anche nei festivi.