Cosa si può fare a Capodanno? Dai ristoranti ai viaggi: le regole

Cosa si può fare a capodanno? La normalità è ancora lontana: niente feste in piazza né tantomeno in discoteca. Di seguito i dettagli sulle regole da seguire.

Nonostante la situazione sia diversa da quella dello scorso anno, quando si era in zona rossa ed era stato vietato quasi tutto, ancora, a causa del covid-19, la normalità è lontana. Ciò che preoccupa di più gli italiani è il numero dei contagi di questi ultimi giorni, che è in forte crescita: quindi, cosa si può fare a Capodanno?

Sicuramente non è previsto il coprifuoco e si sarà liberi di viaggiare nello stesso comune, tra comuni e regioni in zona bianca o zona gialla. Di seguito le regole in vigore.

Discoteche chiuse

La brutta notizia per i ragazzi che desideravano finalmente festeggiare la fine dell’anno scendendo in pista è la seguente: “fino al 31 gennaio saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. A seguito di questo provvedimento, i gestori dei locali hanno stimato in 4 miliardi di euro le perdite per il settore. Tuttavia, dal primo febbraio si potrà entrare in discoteche e locali simili soltanto con il super green pass.

Chiuse le discoteche, ma si potrà festeggiare all’aperto? No: le amministrazioni pubbliche e i privati avevano preparato diverse iniziative, tra concerti e spettacolo di fuochi d’artificio, ma sono state annullate a causa dell’aumento dei contagi da covid-19.

Gli eventi al chiuso e i ristoranti

A capodanno 2022 non si potrà festeggiare in discoteca, ma sarà possibile partecipare agli eventi in programma al chiuso, ovviamente con il rispetto di tutte le norme previste.

Inoltre, sarà possibile festeggiare cenando e pranzando al ristorante, nonostante gli esercenti in queste ultime ore abbiano denunciato diverse disdette, probabilmente spinte dall’aumento dei contagi. Per farlo, bisognerà essere in possesso del super green pass, rilasciato ai vaccinati e a chi è guarito dal virus.

Chi preferisce attendere la mezzanotte in casa, invece, lo potrà fare senza problemi in compagnia di amici e parenti in quanto non vi sono indicazioni riguardanti il numero di invitati, a differenza dello scorso anno.

I viaggi

Tra cosa si può fare a capodanno ci sono anche i viaggi, per trascorrere le feste in zone di vacanza. Tuttavia, come in Italia, anche all’estero sono vietati gli eventi in piazza: conviene dunque informarsi prima su dove conviene andare e su cosa conviene fare.Inoltre, potrebbe essere utile dare un’occhiata alle offerte delle compagnie aeree low cost che hanno lanciato offerte a prezzi stracciati a partire da 1 euro.