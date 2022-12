Catania, i divieti previsti per il Capodanno in piazza: l’ordinanza del Comune

Il Comune di Catania, in vista dei prossimi festeggiamenti di fine anno e Capodanno, ha reso noti dei divieti per garantire sicurezza e ordine pubblico in prossimità di Piazza Duomo: il provvedimento.

Il 2022 sta per giungere al termine e, come di consuetudine, nella piazza simbolo della città si terranno diversi concerti che attireranno un gran numero di giovani.

Pertanto, per poter contribuire a garantire l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza di tutti coloro i quali prenderanno parte ai festeggiamenti di fine e Capodanno a Piazza Duomo, il Commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, ha firmato e disposto un’ordinanza specifica riguardante il divieto di vendita di superalcolici e bevande in vetro e lattine in prossimità delle zone dove si svolgeranno gli spettacoli.

Nello specifico, la profilassi prevede che in occasione dei concerti dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre ai gestori di pubblici esercizi, che operano nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo, è vietata la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e, inoltre, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine. Consentita, invece, la distribuzione in bicchieri monouso.